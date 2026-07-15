Миграционная служба продолжает проверки работодателей, нанимающих иностранцев

В Кагуле проверили компанию, трудоустроившую граждан Бангладеш.

Сообщается, что 14 июля 2026 года сотрудники Южного регионального управления Генерального инспектората по миграции (ГИМ) провели проверку и информационную кампанию на одном из предприятий Кагульского района, работающем в сфере строительства и монтажа газопроводов, систем водоснабжения и канализации.

В ходе проверки были изучены документы иностранных граждан, условия их проживания и место работы. По итогам проверки нарушений действующего законодательства выявлено не было.

Представителям компании и иностранным гражданам, прибывшим из Бангладеш, разъяснили их обязанности в соответствии с национальным законодательством о законном пребывании на территории Республики Молдова и трудоустройстве иностранных граждан. В ходе беседы обсуждались права и обязанности работодателей и работников, а также последствия несоблюдения требований законодательства в сфере миграции и трудовых отношений.

Генеральный инспекторат по миграции положительно оценил ответственное отношение работодателя и соблюдение им требований законодательства, касающихся трудоустройства и пребывания иностранных граждан. В ведомстве отметили, что такие примеры показывают: соблюдение закона возможно благодаря открытому взаимодействию бизнеса и государственных органов, а также способствует созданию легальной, безопасной и прозрачной рабочей среды.

ГИМ продолжит проверки, информационные мероприятия и профилактическую работу по всей стране, призывая всех работодателей соблюдать требования законодательства и содействовать поддержанию эффективной и прозрачной системы миграции.