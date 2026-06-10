В Молдове финансовую грамотность интегрируют в школьные предметы.

Об этом сообщил министр образования Дан Перчун, сообщает agora.md

По его словам, этим темам уделят больше внимания в новом школьном куррикулуме, который сейчас разрабатывается. Первая версия документа будет опубликована в июле и вынесена на общественное обсуждение.

Перчун отметил, что над обновлением программы работают более 200 специалистов. Для каждой дисциплины были привлечены от шести до 12 экспертов, в основном преподаватели вузов и опытные педагоги.

При подготовке нового куррикулума изучались образовательные модели Румынии, Эстонии, Франции и Ирландии. Также проводились консультации с учителями, учениками, директорами школ и родителями.

Как подчеркнул министр, цель реформы — лучше подготовить школьников к повседневной жизни. Предполагается, что выпускники будут получать базовые знания об управлении личными финансами, кредитах, процентных ставках и инфляции, а также о здоровье, отношениях, защите окружающей среды и критическом мышлении.

В ведомстве уточнили, что новые темы не станут отдельными предметами. Вместо этого их интегрируют в основные дисциплины, одновременно упростив и адаптировав учебный материал, чтобы сделать его более понятным и полезным для учеников.