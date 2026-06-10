theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
10 Июня 2026, 15:08
7 859
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове финансовую грамотность интегрируют в школьные предметы

Министерство образования не планирует вводить новые обязательные предметы, а намерено интегрировать финансовую грамотность, образование в сфере здоровья, медиаграмотность и экологическое воспитание в уже существующие дисциплины.

В Молдове финансовую грамотность интегрируют в школьные предметы.
В Молдове финансовую грамотность интегрируют в школьные предметы.

Об этом сообщил министр образования Дан Перчун, сообщает agora.md

По его словам, этим темам уделят больше внимания в новом школьном куррикулуме, который сейчас разрабатывается. Первая версия документа будет опубликована в июле и вынесена на общественное обсуждение.

Перчун отметил, что над обновлением программы работают более 200 специалистов. Для каждой дисциплины были привлечены от шести до 12 экспертов, в основном преподаватели вузов и опытные педагоги.

При подготовке нового куррикулума изучались образовательные модели Румынии, Эстонии, Франции и Ирландии. Также проводились консультации с учителями, учениками, директорами школ и родителями.

Как подчеркнул министр, цель реформы — лучше подготовить школьников к повседневной жизни. Предполагается, что выпускники будут получать базовые знания об управлении личными финансами, кредитах, процентных ставках и инфляции, а также о здоровье, отношениях, защите окружающей среды и критическом мышлении.

В ведомстве уточнили, что новые темы не станут отдельными предметами. Вместо этого их интегрируют в основные дисциплины, одновременно упростив и адаптировав учебный материал, чтобы сделать его более понятным и полезным для учеников.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте