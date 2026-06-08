В Молдове ежегодно выбрасывают более 180 тысяч тонн еды.

За пять лет работы организация спасла 583 тонны продуктов и помогла около 12,5 тысячи человек. Об этом сообщил директор Банка продовольствия Олег Параскив, передает radiomoldova.md

По его словам, инициатива возникла на фоне социального противоречия: значительная часть населения страны живет на грани бедности, в то время как большие объемы еды ежегодно отправляются на свалки.

«Треть населения Республики Молдова живет на грани бедности, в то время как треть продуктов выбрасывается», — отметил Параскив, подчеркнув социальные, экономические и экологические последствия пищевых отходов.

Организация начала работу с одного склада и одного грузовика, а сегодня располагает пятью автомобилями с холодильным оборудованием, что позволяет перевозить широкий спектр продуктов, пригодных к употреблению.

Банк продовольствия бесплатно получает продукты от компаний-партнеров. Речь идет о товарах с истекающим сроком годности, поврежденной упаковкой или избыточных запасах, которые остаются безопасными для потребления. Затем эти продукты передаются социальным учреждениям — столовым, центрам матери и ребенка и другим организациям.

Сегодня структура сотрудничает с 79 компаниями и поставляет продукты в 105 социальных учреждений по всей стране. Около 80% доноров находятся в Кишиневе, тогда как получатели помощи распределены по всей территории Молдовы. Наибольшую долю спасенных продуктов составляют фрукты и овощи — около половины объема.

Олег Параскив подчеркнул, что организация не принимает испорченные продукты.

«Мы не можем принимать испорченную пищу», — заявил он, отметив, что речь идет только о безопасных продуктах, которые не поступили в продажу по коммерческим или эстетическим причинам.

По словам директора, помощь Банка продовольствия особенно важна для социальных учреждений, которые сталкиваются с ростом цен. Благодаря поставкам некоторые из них смогли разнообразить рацион подопечных, включая экзотические фрукты.

«Есть люди, которые никогда в жизни не видели киви или не знали, что существует ананас», — отметил Параскив.

Несмотря на достигнутые результаты, масштаб деятельности организации остается небольшим по сравнению с объемами пищевых отходов в стране.

В организации подчеркивают, что предотвращение пищевых потерь должно стать частью государственной стратегии. Главная цель Банка продовольствия — «ноль пищевых отходов и ни одного голодного человека».