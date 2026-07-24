В Молдове ежегодно образуется около 35 000 тонн текстильных отходов.

Хотя официальные данные указывают на небольшие объемы, исследование, финансируемое ПРООН, оценивает, что в стране ежегодно образуется около 35 000 тонн текстильных отходов.

Большая их часть попадает на свалки, где занимает место и со временем выделяет в почву вещества, образующиеся в результате обработки и окрашивания материалов, пишет logos-pres.md

Об этом рассказала эксперт в области экологии Юлиана Кантаражиу в эфире одного из молдавских телеканалов.

Сжигание не является эффективным решением, поскольку текстиль имеет низкую теплотворную способность и высокое содержание хлора, что влияет на работу установок сжигания. С другой стороны, повторное использование и передача в дар одежды в хорошем состоянии остаются наиболее доступными вариантами сокращения количества отходов.

Проблема приобретает особую значимость в связи с тем, что Европейский союз ввел запрет на уничтожение непроданной одежды, обуви и аксессуаров с 19 июля 2026 года. Эта мера направлена на сокращение отходов и снижение воздействия текстильной промышленности на окружающую среду, а также меняет подход крупных компаний к управлению своими запасами.

Этот запрет пока не имеет прямого влияния на Молдову, но может стать актуальным в процессе вступления в Европейский союз и гармонизации национального законодательства с европейским.