Молдова потратит еще 235 тысяч евро на защиту в арбитраже по домену .md.

Молдова потратит 235 тысяч евро на защиту своих интересов в международном арбитраже, инициированном американской компанией Park Avenue Capital LLC, которая обвиняет государство в нарушении прав в связи с управлением доменом .md.

Согласно проекту постановления правительства, британская компания The Brattle Group Limited выбрана финансовым экспертом Республики Молдова по делу Park Avenue Capital LLC против Республики Молдова (ICSID Case No. ARB/25/25). Государственная служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) сможет оплатить ее услуги на сумму до 235 тысяч евро, пишет realitatea.md

В документе отмечается, что финансовая экспертиза необходима для опровержения расчетов ущерба, представленных истцом. Правительство подчеркивает, что привлечение подобных экспертов является обычной практикой в международных инвестиционных арбитражах, рассматриваемых под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

Спор рассматривается в ICSID — арбитражном центре Всемирного банка, специализирующемся на разрешении споров между инвесторами и государствами. Иск был зарегистрирован в мае 2025 года.

Согласно открытым данным, Park Avenue Capital LLC — американская компания, которая обладала исключительными правами на коммерческую регистрацию и продажу части доменных имен .md на англоязычном и испаноязычном рынках на основании договора с бывшим национальным регистратором MoldData.

Компания утверждает, что власти Молдовы нарушили ее права, отказавшись продлевать контракт и лишив ее возможности управлять этими доменными именами.

В арбитраже американский инвестор ссылается на двустороннее соглашение между Молдовой и США о защите инвестиций 1993 года, обвиняя государство в несправедливом обращении, экспроприации без компенсации и нарушении принятых обязательств.

Новые расходы дополняют уже утвержденные правительством суммы на защиту по этому делу. Ранее власти одобрили:

129,6 тысячи евро на услуги адвокатского бюро Buruiana & Partners, представляющего интересы Молдовы в арбитраже;

150 тысяч долларов, перечисленных ICSID для покрытия первоначальных расходов арбитражного разбирательства, включая гонорары арбитров и другие процессуальные издержки.

Таким образом, без учета собственно расходов на проведение арбитража, затраты государства на защиту уже превысили 364,6 тысячи евро, к которым добавляется авансовый платеж в размере 150 тысяч долларов, перечисленный ICSID.

Министерство финансов согласовало проект без замечаний, однако рекомендовало включить в договор с финансовым экспертом четкие положения о порядке расчета стоимости услуг. Кроме того, в случае победы Молдовы в процессе ведомство предлагает добиваться полного возмещения всех судебных расходов, включая оплату услуг адвокатов и экспертов.