Зарплата в бюджетном секторе снизилась в реальном выражении на 1,5%.

В первом квартале 2026 года, по данным министерства экономического развития и цифровизации, средняя зарплата в реальном секторе экономики выросла в реальном выражении на 5,9%, а в бюджетном – снизилась на 1,5%.

Средняя месячная номинальная валовая заработная плата работника в национальной экономике в январе-марте текущего года составила 15 987 леев и увеличилась на 9,7% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишет logos-pres.md

В реальном выражении заработная плата выросла на 4,2%, что обусловлено инфляцией в 5,24% и повышением минимальной заработной платы в экономике на 15%. В иностранной валюте она составила около 798 евро или $934, согласно данным министерства экономического развития и цифровизации.

В разбивке по секторам заработная плата составила:

в реальном секторе – 16 910 леев, рост на 11,4% в номинальном выражении и на 5,9% в реальном выражении;

в бюджетном секторе – 13 288 леев, рост на 3,7% в номинальном выражении и снижение на 1,5% в реальном выражении.

При этом не лишним будет упомянуть, что за последние семь лет, при постоянном снижении количества учителей и врачей, чиновничий аппарат регулярно растёт.

К примеру, в 2019 году в девяти министерствах была 31 602 госслужащих, а в 2026-м в 16 министерствах — уже 57 954.

В первом квартале 2026 года в большинстве видов экономической деятельности зафиксирован рост средней месячной заработной платы (в реальном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост заработной платы отмечен в административно-вспомогательных службах (+39,8%), профессиональной, научно-технической деятельности (+12,1%), информационных и коммуникационных технологиях (+10,6%), строительстве (+8,8%), гостиничном и ресторанном бизнесе (+8,3%), искусстве, отдыхе и досуге (+6,6%), транспорте и складском хозяйстве (+5,9%), оптовой и розничной торговле (+5,5%), сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве (+5,3%), промышленности (+4,5%), операциях с недвижимостью (+4,5%) и финансовой и страховой деятельности (+2,1%).

В то же время снижение средней месячной заработной платы зафиксировано в образовании (-0,1%), здравоохранении и социальной помощи (-0,6%), прочих видах услуг (-2,7%), а также в государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании (-2,7%).

Заработная плата выше среднего по стране предлагалась в таких сферах, как: информационные и коммуникационные технологии (примерно в 2,5 раза выше среднего), финансовая и страховая деятельность (в 1,8 раза), административная и вспомогательная деятельность (+19,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (+18,2%), прочие услуги (+17,5%), государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (+7,2%), здравоохранение и социальная помощь (+3,3%).

Заработная плата ниже среднего по стране была зафиксирована в следующих сферах: сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (64% по сравнению со средним по стране), гостиничный и ресторанный бизнес (71%), искусство, отдых и досуг (76%), образование (82%), операции с недвижимостью (84%), транспорт и хранение (84,3%), строительство (87%), оптовая и розничная торговля (90,3%), промышленность (91,7%).