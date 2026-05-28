Парламент принял декларацию о борьбе с потреблением табака.

Документ поддержали 68 депутатов от партии власти и оппозиции, передает infotag.md

В тексте отмечается, что число активных курильщиков в Республике Молдова составляет около 620 тыс. человек, а данные национальных исследований показывают, что почти 3 из 10 взрослых в возрасте от 18 до 69 лет (29,9%) регулярно употребляют табачные изделия, причем этот уровень значительно выше среди мужчин (52%) по сравнению с женщинами (7,7%). При этом в стране ежегодно происходит около 6 тыс. смертей в связи с употреблением табака или воздействием пассивного курения.

Поэтому парламент выражает глубокую обеспокоенность по поводу ускоренного роста потребления табачных и никотиновых изделий среди несовершеннолетних и молодежи. Осуждает практики скрытого и агрессивного маркетинга табачных и никотиновых изделий. Заявляет о необходимости совершенствования государственной политики в области профилактики и борьбы с курением.

Парламент заявляет также о продвижении концепции «Парламента без курения» и необходимости принятия национальной стратегии по профилактике и лечению зависимостей.

«Парламент Республики Молдова подчеркивает, что здоровый человек представляет собой основополагающую стратегическую ценность государства и его важнейший потенциал. Воспитание здорового поколения, свободного от зависимостей, несовместимо с терпимостью к потреблению табака и никотина», - говорится в Декларации.

Вследствие принятия настоящей декларации парламент настоятельно призывает все центральные и местные органы власти, образовательные медицинские и санитарные учреждения, государственные и частные предприятия принять аналогичные меры по ограничению курения, защите здоровья работников и пропаганде здорового образа жизни.