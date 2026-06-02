В Молдове каждый третий ребенок живёт в условиях абсолютной бедности.

Согласно статистике, обнародованной Центром «Партнерство для развития», уровень бедности среди детей достиг 33%. В сёлах этот показатель составляет около 47%. Специалисты обращают внимание на то, что материальные лишения самым прямым образом сказываются на развитии детей, а также существенно снижают их возможности в получении качественного образования, доступа к медицинским услугам и полноценной социальной интеграции.

Эксперт Центра «Партнерство для развития» Алина Андронаке подчёркивает, что семьи с маленькими детьми неизменно оказываются в числе наиболее уязвимых категорий населения всякий раз, когда страна сталкивается с экономическими потрясениями или социальными трудностями.

«Семьи с маленькими детьми в Молдове продолжают преодолевать огромное количество барьеров. Поэтому, когда происходят какие-либо изменения в экономике страны или на международной арене, эти семьи страдают в первую очередь», — пояснила эксперт.

Представленные данные свидетельствуют о том, что доступ детей к основным социальным услугам остаётся крайне ограниченным. Так, лишь немногим более 23% детей в возрасте до трёх лет имеют возможность посещать учреждения раннего образования или ясельные группы. В то же время уровень занятости матерей, имеющих детей, за последний год повысился с чуть более 40% до 50%. Эту положительную динамику эксперты связывают с внедрением мер, направленных на повышение гибкости условий труда.

В свою очередь, эксперт по социальной политике Детского фонда ООН (UNICEF) в Молдове Артём Сич отмечает, что основными факторами, подпитывающими детскую бедность, являются устойчивый рост потребительских цен, недостаточный уровень доходов семей, а также неравный доступ к услугам, особенно остро проявляющийся в сельской местности.

По словам эксперта, в группу наибольшего риска попадают многодетные семьи, неполные семьи, а также те домохозяйства, в которых официально трудоустроен только один из родителей.

«Дети, которые растут в бедности, имеют гораздо меньше шансов на регулярное посещение школы. Они чаще сталкиваются с неполноценным питанием, бедным на витамины и необходимые микроэлементы. И, конечно же, сама по себе бедность неизбежно означает ограниченный доступ к качественным медицинским услугам», — предостерегает эксперт.

Специалисты сходятся во мнении, что инвестиции в систему социальной защиты населения являются одним из наиболее действенных инструментов борьбы с детской бедностью. В числе рекомендованных мер — увеличение размеров пособий и периодических выплат для семей с детьми, расширение сети социальных служб в сельской местности, а также создание условий для доступа родителей к стабильным и хорошо оплачиваемым рабочим местам.

В последние годы Министерство труда и социальной защиты Молдовы предприняло ряд реформаторских шагов, направленных на снижение социальной уязвимости семей с детьми. Ключевой из них является реформа под названием Restart. Она нацелена на повышение эффективности работы всей системы социальной помощи, улучшение механизмов координации между центральными и местными органами власти, а также на повышение качества предоставляемых услуг. Одним из приоритетных направлений реформы является расширение сети ясельных групп, что должно позволить родителям (и прежде всего матерям) быстрее возвращаться к полноценной трудовой деятельности.