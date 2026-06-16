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locals
16 Июня 2026, 16:53
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В Молдове чтение теряет популярность: книги читают лишь 8,8%

Жители Молдовы всё реже посвящают свободное время чтению. Согласно исследованию, проведённому Национальным бюро статистики, в обычный день книги, журналы или другие печатные издания читают лишь 8,8% граждан старше 15 лет.

В Молдове чтение теряет популярность: книги читают лишь 8,8%.
В Молдове чтение теряет популярность: книги читают лишь 8,8%.

Статистика показывает, что женщины проявляют больший интерес к чтению, чем мужчины. Так, ежедневно читают около 10% женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 7,8%. Заметна и разница между городом и селом: в городской местности чтением регулярно занимаются 11,6% жителей, а в сельской — только 6,4%, пишет locals.md со ссылдкой на realitatea.md

Наиболее активными читателями остаются молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. В этой возрастной группе ежедневно читают 15,7% опрошенных, уделяя этому в среднем около 1,3 часа в день.

При этом больше всего времени за чтением проводят люди в возрасте от 25 до 34 лет, а также граждане старше 65 лет — в среднем примерно по полтора часа в сутки.

Исследование выявило любопытную тенденцию: несмотря на снижение числа читающих людей, те, кто сохраняет эту привычку, стали проводить за книгами больше времени. Если в 2012 году ежедневно читали около 11,1% жителей страны, то к 2025 году этот показатель снизился до 8,8%. Однако средняя продолжительность чтения выросла с одного часа до 1 часа 18 минут в день.

Данные получены в рамках исследования «Использование времени», которое Национальное бюро статистики проводило с июля по декабрь 2025 года. В опросе приняли участие более 10 тысяч домохозяйств по всей территории Республики Молдова.

Источник
locals
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