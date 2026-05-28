Исследование: Нерегулярное питание связано с повышенным риском депрессии.

Режим питания и время приемов пищи могут неожиданным образом влиять на психическое здоровье. Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, показало, что нерегулярный график приемов пищи связан с более высоким риском депрессии, пишет euronews.com

Проанализировав данные 21 568 взрослых участников национального обследования состояния здоровья и питания населения Республики Корея за 2014-2022 годы, проведенного Центрами по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея, исследователи обнаружили выраженную связь между частотой приемов пищи и психологическим благополучием.

Ранее уже было показано, что нерегулярный режим питания повышает риск неблагоприятных метаболических последствий, таких как ожирение, инсулинорезистентность и сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно новому исследованию, у людей, которые менее регулярно принимают основные приемы пищи, вероятность развития депрессии была на 55% выше по сравнению с теми, кто придерживается более стабильного режима.

Одновременно было установлено, что более разнообразный рацион ослабляет негативные эффекты хаотичного питания, тогда как отказ от завтрака, напротив, их усиливает.

Наиболее выраженные связи наблюдались у мужчин, курильщиков и людей, которые едят поздно ночью.

«Эти результаты показывают, что низкая регулярность основных приемов пищи может быть самостоятельным фактором риска депрессивных симптомов, вне зависимости от других особенностей рациона или образа жизни», отметили авторы.