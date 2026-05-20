Учёные: Бесплатное питание в школах снижает число отстранений от занятий.

Исследователи из США и Южной Кореи проанализировали данные 95 000 школ в Соединённых Штатах, используя информацию, собранную Управлением по гражданским правам Министерства образования США в академические годы 2011–2012 и 2017–2018, передает euronews.com

Исследование показало, что в школах, внедривших программы всеобщего бесплатного питания, число отстранений от занятий с удалением из школы снизилось примерно на 10% среди учеников начальных классов и на 6% среди учащихся средних и старших классов.

Отстранение от посещения школы — это дисциплинарная мера, при которой ученики временно лишаются права посещать занятия.

Такое наказание широко применяется, в частности, в Великобритании и Испании, тогда как в Швеции оно запрещено. Ряд европейских институтов всё активнее призывает школы отдавать предпочтение более инклюзивным мерам дисциплинарного воздействия.

«Наши выводы показывают, что всеобщие бесплатные обеды — это не просто политика в сфере питания, а инструмент улучшения школьного климата и справедливости, особенно в школах, где ранее училось меньше учеников из малообеспеченных семей», — заявил Андрес Куадрос-Меньяка, исследователь Университета Северной Айовы.

Наибольший эффект по снижению числа отстранений от посещения школы наблюдался в школах, где раньше было меньше учеников, имевших право на бесплатное или льготное питание.

Предыдущие исследования не выявляли ясного влияния всеобщих бесплатных обедов на количество отстранений.

Исследователи говорят, что их новые выводы отличаются прежде всего тем, что они использовали более свежие данные и методы, которые «лучше учитывают то, что школы переходили на эту политику в разное время».

Подходы к школьному питанию по Европе сильно различаются. Финляндия, Швеция и Эстония предоставляют бесплатные школьные обеды для всех или почти всех классов, тогда как Латвия и Литва обеспечивают бесплатное питание только на отдельных ступенях обучения.

Дания и Нидерланды, напротив, не имеют общенациональных программ бесплатного школьного питания.

Тем временем в 2022 году 24,7% детей в ЕС находились в группе риска бедности или социальной изоляции.