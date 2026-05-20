theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
20 Мая 2026, 23:50
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Учёные: Бесплатное питание в школах снижает число отстранений от занятий

Всеобщие бесплатные школьные обеды могут способствовать улучшению поведения учащихся, говорится в новом исследовании.

Учёные: Бесплатное питание в школах снижает число отстранений от занятий.
Учёные: Бесплатное питание в школах снижает число отстранений от занятий.

Исследователи из США и Южной Кореи проанализировали данные 95 000 школ в Соединённых Штатах, используя информацию, собранную Управлением по гражданским правам Министерства образования США в академические годы 2011–2012 и 2017–2018, передает euronews.com

Исследование показало, что в школах, внедривших программы всеобщего бесплатного питания, число отстранений от занятий с удалением из школы снизилось примерно на 10% среди учеников начальных классов и на 6% среди учащихся средних и старших классов.

Отстранение от посещения школы — это дисциплинарная мера, при которой ученики временно лишаются права посещать занятия.

Такое наказание широко применяется, в частности, в Великобритании и Испании, тогда как в Швеции оно запрещено. Ряд европейских институтов всё активнее призывает школы отдавать предпочтение более инклюзивным мерам дисциплинарного воздействия.

«Наши выводы показывают, что всеобщие бесплатные обеды — это не просто политика в сфере питания, а инструмент улучшения школьного климата и справедливости, особенно в школах, где ранее училось меньше учеников из малообеспеченных семей», — заявил Андрес Куадрос-Меньяка, исследователь Университета Северной Айовы.

Наибольший эффект по снижению числа отстранений от посещения школы наблюдался в школах, где раньше было меньше учеников, имевших право на бесплатное или льготное питание.

Предыдущие исследования не выявляли ясного влияния всеобщих бесплатных обедов на количество отстранений.

Исследователи говорят, что их новые выводы отличаются прежде всего тем, что они использовали более свежие данные и методы, которые «лучше учитывают то, что школы переходили на эту политику в разное время».

Подходы к школьному питанию по Европе сильно различаются. Финляндия, Швеция и Эстония предоставляют бесплатные школьные обеды для всех или почти всех классов, тогда как Латвия и Литва обеспечивают бесплатное питание только на отдельных ступенях обучения.

Дания и Нидерланды, напротив, не имеют общенациональных программ бесплатного школьного питания.

Тем временем в 2022 году 24,7% детей в ЕС находились в группе риска бедности или социальной изоляции.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте