Правительство профинансирует 30 проектов в населенных пунктах Зоны безопасности.

Список проектов утвердил сегодня кабинет министров, передает moldpres.md

Программа предусматривает финансирование инвестиций, направленных на модернизацию образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений, а также мер, призванных способствовать укреплению устойчивости общин и повышению энергоэффективности.

Среди проектов по улучшению образовательной инфраструктуры: ремонт крыши Теоретического лицея им. Лучиана Благи г. Тирасполь; приобретение двух единиц транспортных средств для перевозки учеников; ремонт столовой гимназии им. Штефана чел Маре в с. Моловата Дубоссарского района; ремонт санузлов в детском саду №5 г. Резина и др. Кроме того, ряд проектов предусматривает ремонт и модернизацию социальных объектов: восстановление системы отопления в Центре размещения престарелых и лиц с ограниченными возможностями с. Кочиерь Дубоссарского района; приобретение оборудования для Центра здоровья г. Резина; ремонт кабинета семейных врачей в с. Дороцкая Дубоссарского района и другие проекты.

Также программа предусматривает предоставление финансовой поддержки для частичной компенсации убытков, понесенных владельцами и пользователями сельскохозяйственных земель в Дубоссарском районе, которые пострадали от незаконных платежей, взимаемых тираспольскими структурами при пересечении несанкционированных КПП.

В 2011–2025 годы было проведено 15 правительственных программ по реинтеграции страны, в рамках которых профинансировано 616 проектов на общую сумму более 218 млн леев.