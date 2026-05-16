Санду: ЕС готов обсуждать финансирование реинтеграции, но без конкретных сумм
Европейские партнеры готовы обсуждать финансовую поддержку реинтеграции Республики Молдова, но конкретных сумм пока нет.
В эфире программы «Территория свободы» с Лилией Бураковски на Realitatea TV президент отметила, что партнеры знают, о каких расходах идет речь, однако обязательств по финансированию пока не дали, передает rupor.md
По словам Санду, партнеры демонстрируют готовность участвовать в обсуждении этого вопроса.
«Есть открытость со стороны партнеров, однако пока никто не называл конкретные суммы, которые могут быть выделены в Фонд конвергенции»,— заявила президент.
Она уточнила, что Евросоюз еще в прошлом году предоставил небольшое финансирование, однако других обязательств пока не последовало.
«Мы продолжаем обсуждения. Партнеры знают, о каких расходах идет речь, и есть заинтересованность в решении этого вопроса», — сказала Санду.
Президент также затронула тему безопасности в Приднестровском регионе. По ее словам, урегулирование невозможно без вывода российских войск.
«Мы всегда говорим о необходимости мирного решения. Но без вывода российских войск эту проблему невозможно будет решить окончательно, в том числе в экономическом плане», - отметила глава государства.
Санду добавила, что вопрос может обсуждаться в рамках возможных переговоров между Россией и Украиной при появлении «позитивных сигналов» по мирному соглашению.