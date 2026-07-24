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Infotag.md logoInfotag
24 Июля 2026, 13:28
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Коммунисты возложили ответственность за кризис в Молдове на партию власти и Санду

Аналитический центр ЦК ПКРМ проанализировал пять лет правления в Молдове партии «Действие и солидарности».

Коммунисты возложили ответственность за кризис в Молдове на партию власти и Санду.
Коммунисты возложили ответственность за кризис в Молдове на партию власти и Санду.

В ПКРМ напомнили, что PAS пришла к власти «под лозунгами борьбы с коррупцией, профессионального управления государством, справедливости и европейских реформ», передает infotag.md

Правящая партия во главе с Майей Санду «обещали профессионалов, а страна столкнулась с кадровым кризисом; обещали независимую юстицию, а судебная реформа продолжает сопровождаться громкими скандалами; обещали борьбу с коррупцией, а на самом деле создали ещё более чудовищные коррупционные схемы; обещали рост благосостояния, но население беднеет, а молодёжь продолжает покидать страну; обещали европейские стандарты правления, но государство всё чаще управляется в режиме постоянного кризиса». 

В таких условиях ПКРМ возложила именно на PAS во главе с Майей Санду «основную политическую ответственность за положение дел в стране».

Источник
Infotag.md logoInfotag
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