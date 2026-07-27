В Молдове будет создана база данных с приходскими регистрами.

Национальное агентство архивов (НАА) начало процедуры по созданию собственной базы данных с копиями исторических документов из фонда №211 «Приходские регистры Бессарабии» и фонда №134 «Казенная палата Бессарабской губернии».

Документы будут оцифрованы и размещены на исследовательской онлайн-платформе, где станут доступны пользователям из Молдовы и из-за рубежа до конца 2026 года, передает logos-pres.md

В НАА отмечают, что эта мера направлена на обеспечение постоянного доступа исследователей и граждан к приходским книгам.

Разъяснения Национального агентства архивов последовали после того, как исследователи и пользователи сообщили об ограничении доступа к цифровой версии приходских регистров на платформе FamilySearch.

Агентство уточняет, что не прекращало и не запрещало доступ к приходским регистрами, размещённым на платформе FamilySearch, и не направляло администраторам платформы никаких запросов об ограничении или прекращении доступа для пользователей.

По данным НАА, сайт не находится в управлении учреждения, а действующие ограничения связаны с технической проблемой на стороне администрации платформы — Genealogical Society of Utah (США).

После переговоров с представителями FamilySearch Агентство получило информацию, что проблема будет устранена до конца текущего года. До создания собственной базы данных фонды №211 «Приходские регистры Бессарабии» и №134 «Казённая палата Бессарабской губернии» можно будет изучать только в читальном зале Национального агентства архивов в Кишинёве по адресу: улица Георге Асаки, 67B.

НАА также сообщает, что на собственной платформе уже размещены другие цифровые архивные коллекции, среди которых документы правительства МССР, фонд «Сфатул Цэрий», списки жертв Большого террора 1937–1938 годов в МАССР, списки депортаций 1949 года, а также базы данных по делам жертв политических репрессий советского периода.