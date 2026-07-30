Почти 400 мэрий достигли заключительного этапа добровольного объединения.

Эти данные были представлены заместителем генерального секретаря Правительства Александру Якубом.

По его словам, реформу нельзя считать провальной, а продление срока позволит привлечь к участию большее количество местных органов власти, передает ipn.md

На сегодняшний день 892 мэрии инициировали процесс добровольного объединения, при этом было принято 774 решения по этому поводу. Александру Якуб уточнил, что первоначальное число было выше, но некоторые решения впоследствии были отозваны, отклонены или отменены.

Заместитель генерального секретаря Правительства утверждает, что продление срока добровольного объединения, принятое Парламентом, позволит большему числу мэрий дойти до заключительной стадии и внести свой вклад в достижение поставленной властями цели – вовлечения 70-85% мэрий в этот процесс.

В случае населённых пунктов, достигших финальной стадии, рабочие группы уже провели заседания, разработали планы действий на следующие пять лет и определили направления развития новых административных структур.