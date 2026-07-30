theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
30 Июля 2026, 23:42
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Почти 400 мэрий достигли заключительного этапа добровольного объединения

Эти данные были представлены заместителем генерального секретаря Правительства Александру Якубом.

Почти 400 мэрий достигли заключительного этапа добровольного объединения.
Почти 400 мэрий достигли заключительного этапа добровольного объединения.

По его словам, реформу нельзя считать провальной, а продление срока позволит привлечь к участию большее количество местных органов власти, передает ipn.md

На сегодняшний день 892 мэрии инициировали процесс добровольного объединения, при этом было принято 774 решения по этому поводу. Александру Якуб уточнил, что первоначальное число было выше, но некоторые решения впоследствии были отозваны, отклонены или отменены.

Заместитель генерального секретаря Правительства утверждает, что продление срока добровольного объединения, принятое Парламентом, позволит большему числу мэрий дойти до заключительной стадии и внести свой вклад в достижение поставленной властями цели – вовлечения 70-85% мэрий в этот процесс.

В случае населённых пунктов, достигших финальной стадии, рабочие группы уже провели заседания, разработали планы действий на следующие пять лет и определили направления развития новых административных структур.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте