На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы.

В течение этой недели территориальные предприятия АО Drumuri провели ремонтные работы на 40 участках национальных автомобильных дорог в нескольких районах на севере, в центре и на юге страны.

В первую очередь дорожные бригады устраняли повреждения дорожного покрытия, проводя ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом инъектирования. Эти работы направлены на поддержание дорог в надлежащем состоянии, а также на повышение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения, передает noi.md

Работы проводились на ряде магистральных и республиканских трасс. Они охватили участки дорог, расположенные вблизи 35 населённых пунктов в различных районах страны, включая Новые Анены, Бельцы, Бричаны, Кагул, Кайнары, Калараш, Кантемир, Каушаны, Чадыр-Лунгу, Кишинёв, Дондюшаны, Сороки, Страшены, Шолданешты, Тараклию, Теленешты, Унгены, Вулканешты и другие.

Помимо этого, дорожники выполняли и другие работы по текущему содержанию дорог: устанавливали дорожные знаки, проводили механизированное и ручное скашивание растительности, заменяли металлические барьерные ограждения, очищали водопропускные трубы, укрепляли обочины и убирали придорожную территорию.

Кроме того, на национальной дороге R2, на участке 56–57 км в районе Новых Анен, дорожные службы в экстренном порядке убрали деревья, поваленные на проезжую часть. Это позволило оперативно восстановить движение транспорта и обеспечить безопасный проезд по трассе.