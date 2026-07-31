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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 18:44
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На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы

В течение этой недели территориальные предприятия АО Drumuri провели ремонтные работы на 40 участках национальных автомобильных дорог в нескольких районах на севере, в центре и на юге страны.

На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы.
На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы.

В первую очередь дорожные бригады устраняли повреждения дорожного покрытия, проводя ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом инъектирования. Эти работы направлены на поддержание дорог в надлежащем состоянии, а также на повышение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения, передает noi.md

Работы проводились на ряде магистральных и республиканских трасс. Они охватили участки дорог, расположенные вблизи 35 населённых пунктов в различных районах страны, включая Новые Анены, Бельцы, Бричаны, Кагул, Кайнары, Калараш, Кантемир, Каушаны, Чадыр-Лунгу, Кишинёв, Дондюшаны, Сороки, Страшены, Шолданешты, Тараклию, Теленешты, Унгены, Вулканешты и другие. 

Помимо этого, дорожники выполняли и другие работы по текущему содержанию дорог: устанавливали дорожные знаки, проводили механизированное и ручное скашивание растительности, заменяли металлические барьерные ограждения, очищали водопропускные трубы, укрепляли обочины и убирали придорожную территорию. 

Кроме того, на национальной дороге R2, на участке 56–57 км в районе Новых Анен, дорожные службы в экстренном порядке убрали деревья, поваленные на проезжую часть. Это позволило оперативно восстановить движение транспорта и обеспечить безопасный проезд по трассе.

На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы

На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы

На десятках участков по всей Молдове продолжаются дорожные работы

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Источник
noi.md logonoi
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