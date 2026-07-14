В Молдове более 6% населения составляют мигранты.

Молдова заняла 114-е место из 231 страны и территории в мировом рейтинге по доле мигрантов в населении. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные Отделом народонаселения ООН и опубликованные платформой Visual Capitalist.

В Молдове 6,2% населения составляют люди, родившиеся за пределами страны, что позволяет республике находиться примерно в середине мирового рейтинга, пишет bani.md

По сравнению с соседними государствами доля мигрантов в Молдове выше, чем в Румынии и России, но значительно ниже, чем в Украине. В Румынии родившиеся за рубежом составляют 3,4% населения, в России — 5,3%, а в Украине — 13,4%.

Согласно данным, международная миграция сосредоточена в относительно небольшом числе государств. В 43 странах и территориях мигранты составляют менее 1% населения, а всего 81 государство имеет долю мигрантов ниже 3%.

Лидерами по доле жителей, родившихся за границей, являются Ватикан, где мигрантами считаются 100% населения, Катар (76,66%), Объединенные Арабские Эмираты (73,97%), Монако (70,17%) и Лихтенштейн (69,4%).

В конце рейтинга находятся Куба, где мигранты составляют всего 0,02% населения, Филиппины (0,08%), Китай и Мадагаскар (по 0,12%), Мьянма (0,15%) и Индия (0,33%).

Согласно анализу, основанному на данных ООН, почти три пятых населения мира живут в странах, где мигранты составляют менее 1% жителей. Это объясняется тем, что в наиболее населенных странах мира — Китае, Индии, Индонезии и Нигерии — доля людей, родившихся за границей, остается очень низкой.

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на активные общественные дискуссии об иммиграции, в действительности международная миграция сосредоточена в сравнительно небольшом числе стран. Кроме того, почти 47% мигрантов переезжают на расстояние менее 500 километров от места рождения, а большинство остаются в пределах своего континента.