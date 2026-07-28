ECDC: Европа не выполнит цель по ликвидации гепатита к 2030 году.

Несмотря на прогресс в предотвращении гепатитов B и C, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупреждает, что регион отстаёт от графика по выполнению целей по ликвидации заболевания к 2030 году.

«Никто не должен умирать от болезни, которую можно предотвратить, диагностировать и лечить, однако миллионы европейцев живут с хроническими инфекциями гепатитов B или C — часто даже не зная об этом, — что может привести к тяжёлым долгосрочным последствиям, таким как печёночная недостаточность или рак печени», — заявил Бруно Чанчо, руководитель подразделения по инфекциям, передающимся напрямую, и заболеваниям, предотвратимым с помощью вакцинации, в ECDC, передает euronews.com

Гепатиты B и C передаются через заражённую кровь или другие биологические жидкости и являются одной из основных причин хронических заболеваний печени.

Хотя число острых случаев гепатита B с 2006 года неуклонно снижается благодаря многолетним программам вакцинации и профилактики, по оценкам, в Европе по-прежнему около пяти миллионов человек живут с хроническими формами гепатитов B или C, и около 60 000 ежегодно умирают от заболеваний печени, связанных с этими инфекциями, отмечает ECDC.

Среди людей младше 25 лет доля острых случаев гепатита B снизилась с 11% в 2015 году до 8% в 2024 году, что отражает влияние детских программ вакцинации и других профилактических мер.

Рутинный скрининг на гепатит B во время беременности также широко внедрён во всех 30 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, что помогает снизить передачу вируса от матери ребёнку до уровня ниже 2%, сообщили в ECDC.

По словам Чанчо, эффективные меры контроля уже существуют. Среди них — вакцинация против гепатита B, программы снижения вреда и контроля инфекций для уменьшения распространения вируса, тестирование для раннего выявления инфекций, а также терапия, позволяющая вылечить гепатит C и контролировать гепатит B.

Пробелы по всей Европе

Тем не менее эксперты выявили пробелы в рутинной детской вакцинации. Лишь в немногих странах удалось выполнить целевой показатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — полностью привить от гепатита B 95% детей, тогда как в ряде государств в последние годы фиксируется даже снижение охвата вакцинацией.

Меры по снижению вреда — такие как терапия опиоидными агонистами и обеспечение стерильными иглами и шприцами — доказали свою эффективность в ограничении распространения гепатита C. Тем не менее охват остаётся недостаточным, и лишь семь стран выполняют целевой показатель ВОЗ по обеспечению людей, употребляющих наркотики инъекционно, стерильным инъекционным оборудованием.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы эти вмешательства, спасающие жизни, были доступны каждому, кто в них нуждается», — отметил Чанчо.

Половой путь остаётся одним из основных путей передачи гепатита B. В случае с гепатитом C большинство заражений связано с инъекционным употреблением наркотиков и сексуальными контактами между мужчинами.

В то же время ECDC отмечает, что целевые профилактические меры, направленные на предотвращение половой передачи гепатитов в различных группах населения, пока не мониторируются систематически в разных странах.