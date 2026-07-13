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logos.press.md logologos
13 Июля 2026, 19:51
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НБС: Младенческая смертность пошла на убыль

Снижение младенческой смертности наряду с общим сокращением числа смертей в стране (до 13,5 на 1 000 жителей) стало одним из ключевых факторов, повлиявших на рост ожидаемой продолжительности жизни в Молдове.

НБС: Младенческая смертность пошла на убыль.
НБС: Младенческая смертность пошла на убыль.

По итогам 2025 года она увеличилась почти на 10 месяцев и достигла 72,8 года, передает logos-pres.md

Коэффициент смертности снизился до 9,2 случая на 1 000 новорожденных, тогда как годом ранее он составлял 11,8 случая. Младенческая смертность осталась несколько выше среди мальчиков, чем среди девочек, и это гендерное различие типично для всей человеческой популяции планеты. 

Зарегистрированное НБС число случаев в 2025 году — 204 ребенка, умерших в возрасте до одного года, что на 76 детей меньше, чем в 2024 году. 

Статистически значимый показатель отражает качество медицинской помощи, уровень жизни и эффективность работы всей системы охраны здоровья матери и ребенка. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, этот индикатор чутко реагирует на любые социально-экономические изменения.

Источник
logos.press.md logologos
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