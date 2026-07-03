В Молдове более 30 тысяч человек получают специальные пенсии
Министерство труда предлагает изменить правила назначения так называемых специальных пенсий, которые получают бывшие сотрудники отдельных сфер.
Помимо военнослужащих и сотрудников Министерства внутренних дел, специальные пенсии получают также судьи, прокуроры и бывшие президенты. Этот вид пенсий отличается от обычных выплат государственной пенсионной системы тем, что пенсионный возраст и размер пособия определяются по отдельным правилам.
В ответе для Europa Liberă Национальная касса социального страхования (CNAS) сообщила, что в Республике Молдова насчитывается 30 371 получатель специальных пенсий.
Больше всего таких пенсий получают военнослужащие, представители командного состава и сотрудники органов внутренних дел — свыше 22 тысяч человек. Средний размер их ежемесячной пенсии составляет 8 990 леев.
Представители этой категории выступают против реформы, предложенной Министерством труда и социальной защиты, которое намерено изменить порядок выхода на пенсию военнослужащих и госслужащих с особым статусом.
Согласно проекту, минимальный возраст выхода на пенсию для них предлагается установить на уровне 45 лет, а минимальный трудовой стаж — 20 лет. В настоящее время таких требований не существует.
«Наш анализ показывает, что средний возраст выхода на пенсию составляет 43,5 года. При этом нам известно, что в некоторых учреждениях люди уходят на пенсию значительно раньше — даже в 30 лет», — заявила 19 июня министр труда Наталья Плугару.
Во время консультаций с министерством отраслевые профсоюзы предупредили, что предложенная правительством реформа может привести к массовому увольнению сотрудников.
Председатель Федерации профсоюзов Молдовы Sindlex Анжела Отеан на недавних дебатах заявила, что «служба сотрудников силовых структур проходит в особо сложных условиях, связана с высокой ответственностью и постоянным риском для жизни и здоровья».Самые высокие пенсии — у судей
Наибольшие специальные пенсии получают судьи и прокуроры. По данным, предоставленным Europa Liberă, средняя пенсия бывшего судьи составляет 28 538 леев.
На втором месте находятся бывшие президенты страны. В настоящее время пенсионерами являются трое экс-президентов Молдовы — Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николай Тимофти. Однако специальную президентскую пенсию, составляющую около 18 тысяч леев, получают только двое из них.
Служебные пенсии также получают 149 бывших членов правительства и парламента. Средний размер выплат составляет около 17 тысяч леев для бывших членов правительства и более 14 тысяч леев — для бывших депутатов.
Бывшие государственные служащие получают в среднем более 9,6 тысячи леев, а бывшие представители местных органов власти — более 8,5 тысячи леев.
Кроме того, специальные пенсии получают 1 369 человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также члены их семей. Средний размер таких выплат превышает 7 тысяч леев в месяц, однако за последние пять лет число получателей сократилось почти на 300 человек.«Специальные» пенсии, но небольшие
Анализ данных CNAS показывает, что одни из самых низких специальных пенсий получают работники сферы культуры — в среднем 3 136 леев в месяц.
Самые маленькие выплаты получают лица, которым пенсии за выслугу лет были назначены за многолетнюю работу в сфере образования, здравоохранения и транспорта. В этой категории осталось всего 22 человека, а средний размер их пенсии составляет 2 166 леев в месяц. Их число ежегодно сокращается, поскольку закон, предусматривавший такие выплаты, был отменен.
Пенсии этих двух категорий ниже даже минимальной пенсии по возрасту, которая составляет 3 264,66 лея.
Согласно законодательству, специальная пенсия не может одновременно выплачиваться вместе с любой другой пенсией, поэтому получатель должен выбрать только один вид пенсионной выплаты.