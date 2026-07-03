В Молдове более 30 тысяч человек получают специальные пенсии.

Помимо военнослужащих и сотрудников Министерства внутренних дел, специальные пенсии получают также судьи, прокуроры и бывшие президенты. Этот вид пенсий отличается от обычных выплат государственной пенсионной системы тем, что пенсионный возраст и размер пособия определяются по отдельным правилам.

В ответе для Europa Liberă Национальная касса социального страхования (CNAS) сообщила, что в Республике Молдова насчитывается 30 371 получатель специальных пенсий.

Больше всего таких пенсий получают военнослужащие, представители командного состава и сотрудники органов внутренних дел — свыше 22 тысяч человек. Средний размер их ежемесячной пенсии составляет 8 990 леев.

Представители этой категории выступают против реформы, предложенной Министерством труда и социальной защиты, которое намерено изменить порядок выхода на пенсию военнослужащих и госслужащих с особым статусом.

Согласно проекту, минимальный возраст выхода на пенсию для них предлагается установить на уровне 45 лет, а минимальный трудовой стаж — 20 лет. В настоящее время таких требований не существует.

«Наш анализ показывает, что средний возраст выхода на пенсию составляет 43,5 года. При этом нам известно, что в некоторых учреждениях люди уходят на пенсию значительно раньше — даже в 30 лет», — заявила 19 июня министр труда Наталья Плугару.

Во время консультаций с министерством отраслевые профсоюзы предупредили, что предложенная правительством реформа может привести к массовому увольнению сотрудников.

Председатель Федерации профсоюзов Молдовы Sindlex Анжела Отеан на недавних дебатах заявила, что «служба сотрудников силовых структур проходит в особо сложных условиях, связана с высокой ответственностью и постоянным риском для жизни и здоровья».