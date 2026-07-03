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europalibera.org logoeuropalibera
3 Июля 2026, 10:26
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В Молдове более 30 тысяч человек получают специальные пенсии

Министерство труда предлагает изменить правила назначения так называемых специальных пенсий, которые получают бывшие сотрудники отдельных сфер.

В Молдове более 30 тысяч человек получают специальные пенсии.
В Молдове более 30 тысяч человек получают специальные пенсии.

Помимо военнослужащих и сотрудников Министерства внутренних дел, специальные пенсии получают также судьи, прокуроры и бывшие президенты. Этот вид пенсий отличается от обычных выплат государственной пенсионной системы тем, что пенсионный возраст и размер пособия определяются по отдельным правилам.

В ответе для Europa Liberă Национальная касса социального страхования (CNAS) сообщила, что в Республике Молдова насчитывается 30 371 получатель специальных пенсий.

Больше всего таких пенсий получают военнослужащие, представители командного состава и сотрудники органов внутренних дел — свыше 22 тысяч человек. Средний размер их ежемесячной пенсии составляет 8 990 леев.

Представители этой категории выступают против реформы, предложенной Министерством труда и социальной защиты, которое намерено изменить порядок выхода на пенсию военнослужащих и госслужащих с особым статусом.

Согласно проекту, минимальный возраст выхода на пенсию для них предлагается установить на уровне 45 лет, а минимальный трудовой стаж — 20 лет. В настоящее время таких требований не существует.

«Наш анализ показывает, что средний возраст выхода на пенсию составляет 43,5 года. При этом нам известно, что в некоторых учреждениях люди уходят на пенсию значительно раньше — даже в 30 лет», — заявила 19 июня министр труда Наталья Плугару.

Во время консультаций с министерством отраслевые профсоюзы предупредили, что предложенная правительством реформа может привести к массовому увольнению сотрудников.

Председатель Федерации профсоюзов Молдовы Sindlex Анжела Отеан на недавних дебатах заявила, что «служба сотрудников силовых структур проходит в особо сложных условиях, связана с высокой ответственностью и постоянным риском для жизни и здоровья».

Самые высокие пенсии — у судей


Наибольшие специальные пенсии получают судьи и прокуроры. По данным, предоставленным Europa Liberă, средняя пенсия бывшего судьи составляет 28 538 леев.

На втором месте находятся бывшие президенты страны. В настоящее время пенсионерами являются трое экс-президентов Молдовы — Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николай Тимофти. Однако специальную президентскую пенсию, составляющую около 18 тысяч леев, получают только двое из них.

Служебные пенсии также получают 149 бывших членов правительства и парламента. Средний размер выплат составляет около 17 тысяч леев для бывших членов правительства и более 14 тысяч леев — для бывших депутатов.

Бывшие государственные служащие получают в среднем более 9,6 тысячи леев, а бывшие представители местных органов власти — более 8,5 тысячи леев.

Кроме того, специальные пенсии получают 1 369 человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также члены их семей. Средний размер таких выплат превышает 7 тысяч леев в месяц, однако за последние пять лет число получателей сократилось почти на 300 человек.

«Специальные» пенсии, но небольшие


Анализ данных CNAS показывает, что одни из самых низких специальных пенсий получают работники сферы культуры — в среднем 3 136 леев в месяц.

Самые маленькие выплаты получают лица, которым пенсии за выслугу лет были назначены за многолетнюю работу в сфере образования, здравоохранения и транспорта. В этой категории осталось всего 22 человека, а средний размер их пенсии составляет 2 166 леев в месяц. Их число ежегодно сокращается, поскольку закон, предусматривавший такие выплаты, был отменен.

Пенсии этих двух категорий ниже даже минимальной пенсии по возрасту, которая составляет 3 264,66 лея.

Согласно законодательству, специальная пенсия не может одновременно выплачиваться вместе с любой другой пенсией, поэтому получатель должен выбрать только один вид пенсионной выплаты.

Источник
europalibera.org logoeuropalibera
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