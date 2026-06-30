Профсоюзы и силовики раскритиковали реформу пенсионного возраста.

Введение минимального пенсионного возраста и изменение условий назначения пенсий для военнослужащих и госслужащих с особым статусом подверглись критике со стороны профсоюзов и представителей соответствующих учреждений.

Этот вопрос в понедельник обсуждался в рамках Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, передает ipn.md

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что проект отвечает реалиям системы, где средний фактический возраст выхода на пенсию составляет около 43,5 года. По её словам, реформа направлена как на сохранение сотрудников в системе и на рынке труда, так и на введение льгот, ранее запрошенных профсоюзами, таких как возможность перерасчёта пенсии и отмена обязательного увольнения для назначения пенсии.

Министр отмечает, что проект касается сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности, Национальной администрации пенитенциарных учреждений и Службы государственной охраны. Он предусматривает введение трёх совокупных условий для выхода на пенсию: достижение установленного возраста, выслуга лет на службе и общий трудовой стаж. Одновременно предлагается отменить обязательное прекращение служебных отношений для назначения пенсии.

По словам авторов, минимальный пенсионный возраст с 1 января 2027 года составит 45 лет, а затем будет постепенно увеличиваться на шесть месяцев ежегодно до достижения 50 лет. При этом для сотрудников подразделений с повышенным риском предлагается сохранить предел в 45 лет. Одновременно реформа предусматривает увеличение специальной выслуги до 20 лет, сохранение общего трудового стажа в 25 лет, расширение базы расчета пенсии с последних 12 месяцев до последних 60 месяцев работы, а также введение возможности пересмотра пенсии для лиц, продолжающих работать после выхода на пенсию.

В ходе обсуждений представители НАЦ раскритиковали проект, заявив, что новые условия снижают уровень социальной защиты для тех, кто работает в особых условиях, характеризующихся ограничениями, несовместимостями и постоянными рисками. Они предупредили, что повышение пенсионного возраста и изменение других социальных гарантий могут ускорить уход опытных сотрудников и снизить привлекательность профессии.

В связи с этим они потребовали исключить критерий возраста из проекта, сократить специальную выслугу до 18 лет, включить периоды отпуска по уходу за ребёнком и временной нетрудоспособности в расчёт выслуги, а также сохранить базу расчёта пенсии на уровне последних 12 месяцев работы.

В то же время Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы потребовала вернуть проект в Министерство труда и социальной защиты и создать техническую рабочую группу из специалистов затронутых учреждений. Профсоюзы считают, что реформа необходима, однако полагают, что приобретенные права нынешних работников не должны изменяться в период их службы. Они предлагают применять новые правила к лицам, принятым на работу после вступления закона в силу, а также требуют пересмотреть порядок расчёта пенсии, учёта гражданского образования и отпуска по уходу за ребёнком в стаж работы.

В ответ Наталья Плугару отвергла идею отказа от минимального пенсионного возраста, аргументировав это тем, что государство должно поощрять сохранение персонала в системе и обеспечивать устойчивость пенсионного бюджета. Министр подчеркнула, что реформа по-прежнему сохраняет более льготные условия по сравнению с общей пенсионной системой, а предложения о перерасчёте пенсий и других льготах могут быть реализованы только при соблюдении финансового баланса.

Одновременно представители Национальной администрации пенитенциарных учреждений отметили дефицит кадров и заявили, что предлагаемые изменения ещё больше затруднят привлечение новых сотрудников. Они также потребовали провести отдельный анализ ситуации в пенитенциарной системе, ссылаясь на специфические условия труда.

По итогам обсуждений министр труда объявила, что все учреждения и профсоюзные организации представят официальные заключения по проекту, после чего будет создана техническая рабочая группа для рассмотрения предложений и поиска компромиссного варианта перед продвижением законопроекта.