В Молдове более 18 миллионов леев инвестировано в современные системы орошения.

Свыше 60 сельхозпроизводителей из Окницкого и Кагульского районов получат доступ к воде для орошения на площади более 140 гектаров.

Недавно в населённых пунктах Корестэуць Окницкого района и Пелиней Кагульского района были введены в эксплуатацию две современные системы орошения. Инвестиции в размере более 18 миллионов леев, осуществленные UCIP IFAD Moldova, позволят примерно 65 сельхозпроизводителям использовать воду для орошения на площади свыше 140 гектаров сельскохозяйственных земель, передает noi.md

Параллельно ещё девять сельхозпроизводителей из Яловенского, Штефан-Водского, Кагульского, Бричанского и Сорокского районов были отобраны для получения грантов в размере до 7 500 долларов США. Финансовая поддержка будет направлена на закупку современного оборудования для орошения, что позволит более эффективно использовать водные ресурсы и повысить эффективность производственных процессов.

Представители UCIP IFAD отмечают, что реализуемые организацией программы способствуют развитию современного, конкурентоспособного и устойчивого сельского хозяйства в Молдове, предоставляя сельхозпроизводителям необходимые инструменты для преодоления новых вызовов в отрасли.