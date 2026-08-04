4 Августа 2026, 11:45
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В Молдове бензин подешевеет, а цена дизеля не изменится.
В Молдове бензин подешевеет, а цена дизеля не изменится
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 5 августа.
По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 67 банов (на 8 банов дешевле) за литр, а дизтоплива - 32,82 лея (без изменений) за литр.
28 июля правительство утвердило пакет мер по стабилизации рынка топлива на фоне режима повышенной готовности в энергетическом секторе.
Власти временно изменят формулу расчета цены на дизельное топливо, увеличат торговую наценку на 37 банов за литр, а также введут меры по упрощению импорта и ограничению экспорта.