Наценка на дизель увеличится на 37 банов: Тофан призвал к экономическому патриотизму.

Премьер-министр Василе Тофан сообщил, что власти временно изменят формулу расчета цены на дизельное топливо, увеличат торговую наценку на 37 банов за литр, а также введут меры по упрощению импорта и ограничению экспорта, сообщает deschide.md

Кроме того, Тофан призвал импортеров топлива проявить «экономический патриотизм» и обеспечить рынок дизельным топливом, даже если в краткосрочной перспективе это приведет к убыткам.

По словам премьера, режим повышенной готовности был введен из-за сложной ситуации на рынке дизельного топлива, вызванной резким ростом мировых цен после аварии на Каспийском трубопроводе, который снабжает нефтью румынские нефтеперерабатывающие заводы — основной источник поставок топлива для Молдовы. Ситуацию также усугубляют снижение уровня воды в Днестре, влияющее на транспортные маршруты, и меры ряда государств по ограничению экспорта топлива.

«В Республике Молдова на некоторых автозаправочных станциях наблюдается нехватка дизельного топлива. Наша цель — обеспечить его наличие и защитить потребителей, особенно фермеров, от роста цен», — заявил Василе Тофан.

Премьер уточнил, что сейчас литр дизельного топлива стоит около 31 лея в Молдове, тогда как в Украине — около 35 леев, а в Румынии — почти 40 леев. В этих условиях власти стремятся сохранить привлекательность импорта, не допуская при этом значительного роста цен.

В связи с этим на ближайшие 30 дней правительство временно изменит формулу расчета предельной цены на дизельное топливо, перейдя с котировки FOB Med на CIF Med. Одновременно торговая наценка будет увеличена на сумму, эквивалентную 25 долларам за тонну, что составляет примерно 37 банов на литр.

«Давление со стороны импортеров было значительно сильнее. Они требовали повысить цену на 1 лей 20 банов, на 1 лей или как минимум на 50 банов за литр. Мы не согласились. Утвердили максимум 37 банов, при этом рассчитываем, что через 30 дней это повышение будет отменено», — подчеркнул премьер-министр.

Василе Тофан обратился к нефтяным компаниям с призывом проявить «экономический патриотизм» и отметил, что правительство старается найти баланс между интересами импортеров и защитой потребителей.

«Мы понимаем, что некоторые компании могут продавать себе в убыток, но прошу вас смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Мы не принимаем все ваши условия, потому что должны защищать людей, фермеров и экономику», — заявил глава правительства.

Помимо изменения формулы расчета цены, правительство решило предоставить приоритетное таможенное оформление нефтепродуктов, создать отдельные полосы движения на границе и обеспечить приоритетный доступ топлива к железнодорожным перевозкам. Также будут ограничены экспорт и реэкспорт сверх минимальных объемов, необходимых для внутреннего рынка.

Кроме того, власти временно ограничат продажу дизельного топлива в емкостях объемом более 40 литров, за исключением сельхозпроизводителей. Государственным учреждениям поручено сократить потребление дизельного топлива как минимум на 20%.

Отдельно стоит отметить, что власти приняли решение отложить введение сбора в размере 48 банов за литр топлива, предусмотренного положениями закона о формировании стратегических резервов нефтепродуктов.

Премьер также сообщил, что правительство готовит отдельный пакет мер, касающихся рынка природного газа, о котором будет объявлено позднее.