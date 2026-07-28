В Молдове литр дизеля подорожал до 31 лея.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 29 июля.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 54 бана (на 14 банов дороже) за литр, а дизтоплива - 31 лей (на 29 банов дороже) за литр.

Напомним, что с 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.