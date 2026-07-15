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bani.md logobani
15 Июля 2026, 14:00
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Цена бензина и дизтоплива может вырасти: НАРЭ предлагает новый платеж

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предлагает с 1 августа увеличить коммерческую маржу, применяемую при расчете цен на топливо, включив обязательный взнос в размере 48 банов за литр бензина и дизтоплива.

Цена бензина и дизтоплива может вырасти: НАРЭ предлагает новый платеж.
Цена бензина и дизтоплива может вырасти: НАРЭ предлагает новый платеж.

Эти средства будут направляться на формирование стратегических запасов нефтепродуктов. Соответствующий проект постановления будет рассмотрен на заседании Административного совета НАРЭ 21 июля, передает bani.md

Необходимость изменений связана со вступлением в силу 30 июня нового Закона о безопасности снабжения нефтепродуктами, который обязывает НАРЭ включить этот обязательный взнос в коммерческую маржу, используемую при расчете предельных цен на бензин и дизельное топливо.

В результате специфическая коммерческая маржа увеличится с 3,82 до 4,30 лея за литр бензина и с 3,84 до 4,32 лея за литр дизельного топлива. Рост на 48 банов за литр представляет собой предусмотренный законом взнос на финансирование стратегических запасов нефтепродуктов.

Как отмечают в НАРЭ, эта сумма не станет дополнительным доходом нефтяных компаний. Средства будут использоваться исключительно для формирования и поддержания аварийных запасов, которые могут быть задействованы в случае перебоев с поставками топлива или других чрезвычайных ситуаций, способных повлиять на энергетическую безопасность страны.

Проект также предусматривает, что взнос на формирование стратегических запасов будет иметь фиксированный размер и не будет пересматриваться раз в полгода, как это происходит с другими составляющими коммерческой маржи. Кроме того, закон устанавливает, что собранные средства могут использоваться исключительно в целях, предусмотренных законодательством о безопасности снабжения нефтепродуктами.

Если проект будет утвержден на заседании 21 июля, новые положения вступят в силу 1 августа 2026 года.

Источник
bani.md logobani
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