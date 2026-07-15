Цена бензина и дизтоплива может вырасти: НАРЭ предлагает новый платеж.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предлагает с 1 августа увеличить коммерческую маржу, применяемую при расчете цен на топливо, включив обязательный взнос в размере 48 банов за литр бензина и дизтоплива.

Эти средства будут направляться на формирование стратегических запасов нефтепродуктов. Соответствующий проект постановления будет рассмотрен на заседании Административного совета НАРЭ 21 июля, передает bani.md

Необходимость изменений связана со вступлением в силу 30 июня нового Закона о безопасности снабжения нефтепродуктами, который обязывает НАРЭ включить этот обязательный взнос в коммерческую маржу, используемую при расчете предельных цен на бензин и дизельное топливо.

В результате специфическая коммерческая маржа увеличится с 3,82 до 4,30 лея за литр бензина и с 3,84 до 4,32 лея за литр дизельного топлива. Рост на 48 банов за литр представляет собой предусмотренный законом взнос на финансирование стратегических запасов нефтепродуктов.

Как отмечают в НАРЭ, эта сумма не станет дополнительным доходом нефтяных компаний. Средства будут использоваться исключительно для формирования и поддержания аварийных запасов, которые могут быть задействованы в случае перебоев с поставками топлива или других чрезвычайных ситуаций, способных повлиять на энергетическую безопасность страны.

Проект также предусматривает, что взнос на формирование стратегических запасов будет иметь фиксированный размер и не будет пересматриваться раз в полгода, как это происходит с другими составляющими коммерческой маржи. Кроме того, закон устанавливает, что собранные средства могут использоваться исключительно в целях, предусмотренных законодательством о безопасности снабжения нефтепродуктами.

Если проект будет утвержден на заседании 21 июля, новые положения вступят в силу 1 августа 2026 года.