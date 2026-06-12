В Молдове могут подорожать подержанные авто: Минфин предлагает НДС 20% и акцизы.

Согласно пояснительной записке, власти предлагают пересмотреть систему налогообложения автомобилей, включая применение стандартной ставки НДС 20% к автомобилям, а также введение акцизов на машины старше четырёх лет, которые будут рассчитываться в зависимости от объёма двигателя, сообщает bani.md

Министерство финансов утверждает, что действующая система создаёт налоговые перекосы и неравные условия на рынке, а новые правила должны унифицировать налогообложение и способствовать обновлению национального автопарка.

Также проект предусматривает отмену специального акциза, который сейчас применяется к автомобилям, считающимся люксовыми. Вместо него власти предлагают единый механизм налогообложения, основанный в первую очередь на возрасте и технических характеристиках транспортного средства.

Если изменения будут одобрены, сильнее всего они затронут подержанные автомобили, импортируемые из Европейского союза — сегмент, который доминирует на автомобильном рынке Молдовы. Дополнительные расходы из-за НДС и акцизов могут быть включены в конечную цену для покупателей.

Власти утверждают, что мера направлена на упрощение налоговой системы и стимулирование импорта более новых и экологичных автомобилей.