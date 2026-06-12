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bani.md logobani
12 Июня 2026, 09:02
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Кику: Минфин планирует ежегодно повышать акцизы на топливо

Бывший премьер-министр и депутат Ион Кику заявил, что с будущего года аграрный сектор может столкнуться с новыми налоговыми нагрузками.

Кику: Минфин планирует ежегодно повышать акцизы на топливо.
Кику: Минфин планирует ежегодно повышать акцизы на топливо.

По его словам, Министерство финансов рассматривает возможность ежегодного повышения акцизов на топливо, а также отмены налоговых льгот для сельхозпроизводителей, сообщает bani.md

В публикации в социальных сетях Кику отметил, что фермерам, которые сегодня протестуют в Фалештах, Кагуле и Резине, следует учитывать и планируемые властями изменения в налоговой политике.

По утверждению депутата, начиная с 2027 года акцизы на дизельное топливо и бензин будут ежегодно увеличиваться на 20%.

«Начиная со следующего года ставка акциза на дизельное топливо и бензин будет ежегодно расти на 20%», — написал Кику, уточнив, что информация основана на данных Министерства финансов.

Кроме того, он заявил, что с 1 января 2027 года может быть отменена льготная ставка НДС в размере 8% на сельскохозяйственную продукцию. Вместо неё будет применяться стандартная ставка в 20%.

По мнению бывшего премьера, такие меры приведут к дополнительным расходам для аграриев, поскольку топливо является одной из основных статей затрат в сельском хозяйстве.

«Выводы делайте сами», — прокомментировал Кику возможные последствия предлагаемых изменений для аграрного сектора.

Он также добавил, что ежегодное повышение на 20% будет распространяться как на дизельное топливо, так и на бензин.

Кику: Минфин планирует ежегодно повышать акцизы на топливо

Источник
bani.md logobani
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