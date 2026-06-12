Кику: Минфин планирует ежегодно повышать акцизы на топливо.

По его словам, Министерство финансов рассматривает возможность ежегодного повышения акцизов на топливо, а также отмены налоговых льгот для сельхозпроизводителей, сообщает bani.md

В публикации в социальных сетях Кику отметил, что фермерам, которые сегодня протестуют в Фалештах, Кагуле и Резине, следует учитывать и планируемые властями изменения в налоговой политике.

По утверждению депутата, начиная с 2027 года акцизы на дизельное топливо и бензин будут ежегодно увеличиваться на 20%.

«Начиная со следующего года ставка акциза на дизельное топливо и бензин будет ежегодно расти на 20%», — написал Кику, уточнив, что информация основана на данных Министерства финансов.

Кроме того, он заявил, что с 1 января 2027 года может быть отменена льготная ставка НДС в размере 8% на сельскохозяйственную продукцию. Вместо неё будет применяться стандартная ставка в 20%.

По мнению бывшего премьера, такие меры приведут к дополнительным расходам для аграриев, поскольку топливо является одной из основных статей затрат в сельском хозяйстве.

«Выводы делайте сами», — прокомментировал Кику возможные последствия предлагаемых изменений для аграрного сектора.

Он также добавил, что ежегодное повышение на 20% будет распространяться как на дизельное топливо, так и на бензин.