В Молдове могут подорожать сладкие напитки и энергетики.

Согласно документу, представленные властями новые акцизы являются частью процесса гармонизации налогового законодательства с европейскими нормами и политики налогообложения продуктов, считающихся вредными для здоровья, сообщает bani.md

Реформа касается газированных безалкогольных напитков с добавленным сахаром или подсластителями, а также энергетических напитков, содержащих таурин, кофеин или гуарану. Эти товары планируется включить в новую категорию продукции, облагаемой акцизом.

Согласно проекту, акцизы будут взиматься в момент продажи этих товаров. Под налог попадут как сладкие газированные напитки, так и энергетики, представленные на рынке Молдовы.

Власти заявляют, что цель инициативы двойная: увеличить поступления в бюджет и снизить чрезмерное потребление продуктов, связанных с рисками для здоровья, особенно среди детей и молодежи.