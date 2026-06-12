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bani.md logobani
12 Июня 2026, 20:18
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В Молдове могут подорожать сладкие напитки и энергетики

Минфин предлагает ввести новые акцизы на безалкогольные сладкие напитки и энергетики, мера включена в пакет налоговых реформ на 2027 год.

В Молдове могут подорожать сладкие напитки и энергетики.
В Молдове могут подорожать сладкие напитки и энергетики.

Согласно документу, представленные властями новые акцизы являются частью процесса гармонизации налогового законодательства с европейскими нормами и политики налогообложения продуктов, считающихся вредными для здоровья, сообщает bani.md

Реформа касается газированных безалкогольных напитков с добавленным сахаром или подсластителями, а также энергетических напитков, содержащих таурин, кофеин или гуарану. Эти товары планируется включить в новую категорию продукции, облагаемой акцизом.

Согласно проекту, акцизы будут взиматься в момент продажи этих товаров. Под налог попадут как сладкие газированные напитки, так и энергетики, представленные на рынке Молдовы.

Власти заявляют, что цель инициативы двойная: увеличить поступления в бюджет и снизить чрезмерное потребление продуктов, связанных с рисками для здоровья, особенно среди детей и молодежи.

Источник
bani.md logobani
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