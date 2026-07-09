theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 20:27
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Конфликт в молдавском спорте: Олимпийский комитет отстранил Ивана Георгиу на полгода

Исполком Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы (НОСК) отстранил Ивана Георгиу на шесть месяцев от права представлять Федерацию борьбы в НОСК.

Конфликт в молдавском спорте: Олимпийский комитет отстранил Ивана Георгиу на полгода.
Конфликт в молдавском спорте: Олимпийский комитет отстранил Ивана Георгиу на полгода.

В олимпийском комитете заявили, что главным вопросом заседания стало решение Комиссии по этике по поводу публичных заявлений Георгиу. В НОСК утверждают, что Комиссия по этике рассмотрела и обсудила эти заявления, после чего предложила применить санкцию. Исполком поддержал это предложение, сославшись на Кодекс этики и регламент работы комиссии, передает rupor.md

Конкретные высказывания Георгиу, из-за которых приняли решение, в сообщении НОСК не привели. После решения исполкома Федерация борьбы должна в течение 30 дней назначить другого представителя в CNOS.

Отстранение произошло на фоне критики Георгиу в адрес министра образования Дана Перчуна, госсекретаря Сергия Гурина и руководства олимпийского комитета.

В публикации Георгиу поднял вопросы о возможном конфликте интересов у Гурина, распределении государственных денег между спортивными федерациями, конкурсах на должности директоров спортивных школ, многолетних временных руководителях в подведомственных учреждениях и долгах НОСК перед государством.

Он также раскритиковал отношения Перчуна с главой CNOS Николаем Журавским и задался вопросом, почему Журавский получает деньги как тренер, одновременно возглавляя олимпийский комитет.

Конфликт Георгиу с НОСК длится не первый год. В 2024 году он публично называл олимпийский комитет «бандой», а Журавского, «раковой опухолью молдавского спорта». Тогда CNOS отвергал обвинения и заявлял, что Георгиу распространяет «искаженную и дискредитирующую информацию».

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте