Конфликт в молдавском спорте: Олимпийский комитет отстранил Ивана Георгиу на полгода.

Исполком Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы (НОСК) отстранил Ивана Георгиу на шесть месяцев от права представлять Федерацию борьбы в НОСК.

В олимпийском комитете заявили, что главным вопросом заседания стало решение Комиссии по этике по поводу публичных заявлений Георгиу. В НОСК утверждают, что Комиссия по этике рассмотрела и обсудила эти заявления, после чего предложила применить санкцию. Исполком поддержал это предложение, сославшись на Кодекс этики и регламент работы комиссии, передает rupor.md

Конкретные высказывания Георгиу, из-за которых приняли решение, в сообщении НОСК не привели. После решения исполкома Федерация борьбы должна в течение 30 дней назначить другого представителя в CNOS.

Отстранение произошло на фоне критики Георгиу в адрес министра образования Дана Перчуна, госсекретаря Сергия Гурина и руководства олимпийского комитета.

В публикации Георгиу поднял вопросы о возможном конфликте интересов у Гурина, распределении государственных денег между спортивными федерациями, конкурсах на должности директоров спортивных школ, многолетних временных руководителях в подведомственных учреждениях и долгах НОСК перед государством.

Он также раскритиковал отношения Перчуна с главой CNOS Николаем Журавским и задался вопросом, почему Журавский получает деньги как тренер, одновременно возглавляя олимпийский комитет.

Конфликт Георгиу с НОСК длится не первый год. В 2024 году он публично называл олимпийский комитет «бандой», а Журавского, «раковой опухолью молдавского спорта». Тогда CNOS отвергал обвинения и заявлял, что Георгиу распространяет «искаженную и дискредитирующую информацию».