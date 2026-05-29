29 Мая 2026, 17:17
5 910
Обыски на севере Молдовы: семь человек задержаны за хищение леса в особо крупных размерах

Масштабная операция на севере страны по делу о незаконной вырубке леса и хищении древесины в особо крупных размерах. Правоохранители провели обыски в Единецком, Окницком и Дондюшанском районах.

В совместной операции участвовали полицейские и прокуроры из Единец, а также офицеры Управления расследований Север Национального инспектората расследований (НИР/INI), передает rupor.md

Расследование ведется в отношении сотрудников Единецкого лесохозяйственного предприятия и их сообщников. Правоохранители провели обыски в жилье и автомобилях подозреваемых.

Что нашли во время обысков:

  • Незаконно вырубленную древесину
  • Два транспортных средства для перевозки леса
  • Незаконно хранящееся оружие и боеприпасы
  • Крупные суммы денег в различных валютах
  • Банковские карты и налоговые накладные
  • Мобильные телефоны и другие важные улики

На данный момент по делу задержаны семь человек. Еще четыре фигуранта находятся под следствием на свободе и активно сотрудничают со следствием. Орган уголовного преследования продолжает собирать доказательства для установления всех деталей преступной схемы.

