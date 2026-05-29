29 Мая 2026, 17:17
Обыски на севере Молдовы: семь человек задержаны за хищение леса в особо крупных размерах
Масштабная операция на севере страны по делу о незаконной вырубке леса и хищении древесины в особо крупных размерах. Правоохранители провели обыски в Единецком, Окницком и Дондюшанском районах.
В совместной операции участвовали полицейские и прокуроры из Единец, а также офицеры Управления расследований Север Национального инспектората расследований (НИР/INI), передает rupor.md
Расследование ведется в отношении сотрудников Единецкого лесохозяйственного предприятия и их сообщников. Правоохранители провели обыски в жилье и автомобилях подозреваемых.
Что нашли во время обысков:
- Незаконно вырубленную древесину
- Два транспортных средства для перевозки леса
- Незаконно хранящееся оружие и боеприпасы
- Крупные суммы денег в различных валютах
- Банковские карты и налоговые накладные
- Мобильные телефоны и другие важные улики
На данный момент по делу задержаны семь человек. Еще четыре фигуранта находятся под следствием на свободе и активно сотрудничают со следствием. Орган уголовного преследования продолжает собирать доказательства для установления всех деталей преступной схемы.