Обыски на севере Молдовы: семь человек задержаны за хищение леса в особо крупных размерах.

В совместной операции участвовали полицейские и прокуроры из Единец, а также офицеры Управления расследований Север Национального инспектората расследований (НИР/INI), передает rupor.md

Расследование ведется в отношении сотрудников Единецкого лесохозяйственного предприятия и их сообщников. Правоохранители провели обыски в жилье и автомобилях подозреваемых.

Что нашли во время обысков:

Незаконно вырубленную древесину

Два транспортных средства для перевозки леса

Незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

Крупные суммы денег в различных валютах

Банковские карты и налоговые накладные

Мобильные телефоны и другие важные улики

На данный момент по делу задержаны семь человек. Еще четыре фигуранта находятся под следствием на свободе и активно сотрудничают со следствием. Орган уголовного преследования продолжает собирать доказательства для установления всех деталей преступной схемы.