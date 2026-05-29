В Молдове в городах женщины рожают первого ребёнка в среднем в 28,5 лет.

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, передает radiomoldova.md

В 2024 году в стране родилось 22,1 тыс. детей, что на 6,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Более половины новорождённых появились у матерей в возрасте от 25 до 34 лет.

Средний возраст женщины при первых родах составляет 26,7 года. При этом наблюдается заметная разница между городом и селом: в сельской местности женщины становятся матерями в среднем в 24,4 года, тогда как в городах — в 28,5 года.

По данным статистики, на 1 января 2025 года в Молдове проживало 553 тыс. детей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляет 23,2% населения страны. Только 30% семей воспитывают несовершеннолетних детей, при этом почти половина из них (47%) имеют одного ребёнка. Семьи с тремя и более детьми составляют 18,4%.

В системе дошкольного образования страны обучаются 122,9 тыс. детей. Несмотря на то, что 76% учреждений дошкольного образования расположены в сельской местности, более половины детей посещают детские сады в городах, преимущественно в Кишинёве.

В 2025/2026 учебном году в 1173 школах страны обучаются 334,6 тыс. учеников, что на 500 меньше, чем годом ранее. Почти все учреждения (97,9%) являются государственными.

Отмечается также рост включения детей с особыми образовательными потребностями: из 14 тыс. таких учеников 95,8% обучаются в обычных школах. Более 13 тыс. детей с инвалидностью получают государственные пособия в среднем около 2104 леев в месяц.

По данным Министерства труда и социальной защиты, на конец 2025 года в группе риска находились 17,4 тыс. детей, более половины из которых — в возрасте от 7 до 15 лет.

Министерство внутренних дел сообщило о 428 преступлениях, совершённых несовершеннолетними или с их участием. Чаще всего это кражи и случаи хулиганства. В пенитенциарных учреждениях страны содержатся 36 несовершеннолетних.