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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 16:00
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В Молдове 15-летнему подростку успешно пересадили печень от живого донора

Специалисты Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошнягэ и Института матери и ребенка провели сложную операцию по пересадке печени 15-летнему пациенту.

В Молдове 15-летнему подростку успешно пересадили печень от живого донора.
В Молдове 15-летнему подростку успешно пересадили печень от живого донора.

Как сообщает правительство, донором для подростка с декомпенсированным циррозом стал его 43-летний родственник, передает rupor.md

Подростку поставили диагноз «декомпенсированный цирроз печени», и после проведенных обследований врачи пришли к выводу, что трансплантация является единственным шансом на спасение его жизни. Операция, выполненная в конце июня совместными усилиями многопрофильных медицинских команд, прошла успешно. В настоящее время юный пациент уже выписан домой, где продолжает восстанавливаться.

Данное оперативное вмешательство стало пятой по счету трансплантацией печени ребенку, успешно выполненной в Республике Молдова. В Министерстве здравоохранения отмечают, что проведение подобных сложных операций стало возможным благодаря слаженной работе медицинских специалистов и развитию национальной программы трансплантации.

В Молдове 15-летнему подростку успешно пересадили печень от живого донора

Источник
rupor.md logorupor
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