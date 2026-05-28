Десять иностранцев будут высланы с территории Молдовы: они фигурируют в уголовных делах.

Они будут выдворены с территории Республики Молдова, передает zdg.md

27 мая на основании запросов, поданных Генинспекторатом по миграции в Бельцкий суд, было принято решение о взятии на государственное содержание 5 граждан Шри-Ланки и 5 граждан Непала.

Иностранцы были выявлены в результате совместных действий сотрудников Северного регионального управления Генинспектората по миграции и Западного регионального управления Генерального инспектората пограничной полиции.

«Они фигурируют в уголовных делах, возбужденных по факту организации незаконной миграции организованной преступной группировкой, что подтверждает их причастность к попытке незаконного пересечения государственной границы в мае 2026 года», — говорится в пресс-релизе IGM.

Сообщается, что будут оформлены необходимые документы для высылки иностранцев с территории Республики Молдова.

ГИМ вновь заявляет, что «соблюдение правил въезда, пребывания и проживания в Республике Молдова является обязательным для всех иностранных граждан, а нарушения законодательства влекут за собой применение предусмотренных законом мер».