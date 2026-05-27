27 Мая 2026, 15:20
3 758
В столице задержали четырех иностранцев по подозрению в мошенничестве под видом электриков

Четверо иностранных граждан в возрасте от 22 до 26 лет были задержаны сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Буюканы по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, подозреваемые действовали по схеме, в которой они представлялись сотрудниками электроэнергетической компании, передает noi.md

По предварительной информации, 30-летний мужчина был введен в заблуждение после того, как с ним связались неизвестные лица под предлогом проверки его электросчетчика. У него запросили личные данные и коды, полученные через сообщения на его мобильный телефон.

Кроме того, жертву убедили перевести более 120 000 леев. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что эта схема применялась и в других аналогичных случаях, которые в настоящее время расследуются властями. 

Четверо подозреваемых были задержаны на 72 часа. В случае признания виновными им грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии с законодательством.

