theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 22:36
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В микроавтобусе из России нашли инъекции для «уколов красоты»

На КПП Леушены пресекли попытку незаконного ввоза в Молдову партии препаратов эстетической медицины.

В микроавтобусе из России нашли инъекции для «уколов красоты».
В микроавтобусе из России нашли инъекции для «уколов красоты».

Скрытый груз нашли в багаже микроавтобуса, который ехал из России, сообщает Таможенная служба, передает rupor.md

Для детальной проверки инспекторы остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Автомобиль перевозил пассажиров, их личный багаж, а также посылки. Перед началом досмотра водитель и пассажиры заявили, что декларировать им нечего. Однако во время тщательного осмотра грузового отсека таможенники нашли среди личных вещей сумку с коммерческой партией медикаментов и инъекционных препаратов, которые используются в эстетической медицине.

Владельцем груза оказался 42-летний гражданин Молдовы, который управлял микроавтобусом. Сейчас в отношении него оформляют необходимые документы. Весь незадекларированный товар изъят и подлежит конфискации. Специалисты продолжают разбирательство, чтобы установить все обстоятельства этого инцидента.

В микроавтобусе из России нашли инъекции для «уколов красоты»

В микроавтобусе из России нашли инъекции для «уколов красоты»

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте