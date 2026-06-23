В микроавтобусе из России нашли инъекции для «уколов красоты».

На КПП Леушены пресекли попытку незаконного ввоза в Молдову партии препаратов эстетической медицины.

Скрытый груз нашли в багаже микроавтобуса, который ехал из России, сообщает Таможенная служба, передает rupor.md

Для детальной проверки инспекторы остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Автомобиль перевозил пассажиров, их личный багаж, а также посылки. Перед началом досмотра водитель и пассажиры заявили, что декларировать им нечего. Однако во время тщательного осмотра грузового отсека таможенники нашли среди личных вещей сумку с коммерческой партией медикаментов и инъекционных препаратов, которые используются в эстетической медицине.

Владельцем груза оказался 42-летний гражданин Молдовы, который управлял микроавтобусом. Сейчас в отношении него оформляют необходимые документы. Весь незадекларированный товар изъят и подлежит конфискации. Специалисты продолжают разбирательство, чтобы установить все обстоятельства этого инцидента.