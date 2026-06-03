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noi.md logonoi
3 Июня 2026, 22:31
1 105
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В аэропорту таможенники конфисковали незадекларированные инъекционные препараты

Иностранная гражданка, 56-летняя пассажирка рейса Париж – Кишинёв, была задокументирована сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинёв за попытку незаконного ввоза товаров.

В аэропорту таможенники конфисковали незадекларированные инъекционные препараты.
В аэропорту таможенники конфисковали незадекларированные инъекционные препараты.

При въезде в страну пассажирка выбрала зелёный коридор «нечего декларировать». Однако её личный багаж был подвергнут сканированию, и после появления подозрений был назначен детальный физический контроль, передает noi.md

В результате среди личных вещей были обнаружены скрытые 150 единиц инъекционных препаратов, используемых в косметологии, не заявленных таможенным органам. 

Товары были изъяты и подлежат конфискации, а задокументированная иностранка рискует быть привлечённой к административной ответственности.

Источник
noi.md logonoi
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