В аэропорту таможенники конфисковали незадекларированные инъекционные препараты.

При въезде в страну пассажирка выбрала зелёный коридор «нечего декларировать». Однако её личный багаж был подвергнут сканированию, и после появления подозрений был назначен детальный физический контроль, передает noi.md

В результате среди личных вещей были обнаружены скрытые 150 единиц инъекционных препаратов, используемых в косметологии, не заявленных таможенным органам.

Товары были изъяты и подлежат конфискации, а задокументированная иностранка рискует быть привлечённой к административной ответственности.