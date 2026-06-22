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moldova1.md logomoldova1
22 Июня 2026, 18:22
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В Леушенах пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных

На КПП в Леушенах предотвратили попытку контрабанды.

В Леушенах пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных.
В Леушенах пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных.

Сотрудники Таможенной службы нашли почти 170 тысяч евро наличными, спрятанные в двойных стенках холодильного ящика, передает moldova1.md

Деньги перевозили в микроавтобусе с посылками, прибывшем из Ирландии.

Двое водителей микроавтобуса арестованы на 30 суток. При обысках дома у одного из них нашли ещё один холодильный ящик с таким же тайником. Деньги изъяли, их приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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