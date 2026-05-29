На КПП "Леушены" таможенники пресекли попытку контрабанды из Германии.

За рулем транспортного средства находился 24-летний гражданин Республики Молдова, который заявил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию, передает customs.gov.md

В результате досмотра в грузовом отсеке были обнаружены пакеты с различными продуктами питания, включая кофе, фисташки, сладости и другие товары, предназначенные для продажи, перевозимые без декларирования.

Товары были изъяты для конфискации, расследование по факту инцидента продолжается.