29 Мая 2026, 15:00
На КПП "Леушены" таможенники пресекли попытку контрабанды из Германии
За рулем транспортного средства находился 24-летний гражданин Республики Молдова, который заявил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию, передает customs.gov.md
В результате досмотра в грузовом отсеке были обнаружены пакеты с различными продуктами питания, включая кофе, фисташки, сладости и другие товары, предназначенные для продажи, перевозимые без декларирования.
Товары были изъяты для конфискации, расследование по факту инцидента продолжается.