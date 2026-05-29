На КПП Леушены образовались очереди на выезд из Молдовы
Пограничная полиция Молдовы сообщает о повышенной загруженности в пункте пропуска Леушены.
В настоящее время там наблюдается интенсивный поток пассажиров и транспортных средств, особенно в направлении выезда из Республики Молдова, сообщает пограничная полиция.
По данным ведомства, из-за увеличенного трафика на выезд образовались очереди из автомобилей.
Для ускорения пересечения границы задействованы дополнительные меры. На КПП открыты дополнительные полосы движения, применяется процедура REVERS, а контроль осуществляется на максимальной мощности — по шести полосам на выезд.
Пограничная полиция рекомендует гражданам по возможности выбирать альтернативные пункты пересечения границы, такие как Костешты, Леова или Кагул.
Ведомство призывает участников движения к пониманию и отмечает, что в случае изменений ситуации будет информировать дополнительно.