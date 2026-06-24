В Молдове будет осуществляться более строгий контроль качества в строительстве.

Правительство сегодня одобрило изменения, которые усилят контроль качества в строительном секторе.

Изменения касаются более тщательной проверки проектной документации, технической экспертизы проектов и объектов строительства, а также аттестации большего числа категорий специалистов в области строительства, передает moldpres.md

Предлагаемые изменения предусматривают актуальную электронную регистрацию заключений по проверке проектов и отчетов о технической экспертизе. Эта мера сократит риски манипулирования, подмены или ошибочной отчетности по проектной документации и обеспечит более прозрачный учет актов, выдаваемых аттестованными специалистами.

Еще один важный элемент касается фактической проверки на месте объектов, находящихся в стадии строительства. Технадзор и ответственные технические специалисты будут обязаны ежеквартально отчитываться о надзорной деятельности по объектам, за которые они отвечают. Так, власти смогут более эффективно контролировать соблюдение требований по качеству и безопасности на стройплощадках.

Проект также вводит корректировки в процедуру аттестации строительных специалистов, включая возможность признания профессионального опыта, полученного в государствах-членах Европейского союза. Кроме того, более детально регламентируются процедуры привлечения к ответственности аттестованных специалистов, допустивших нарушения законодательства.

Благодаря этим изменениям будет обеспечен более строгий контроль над процессами, которые напрямую влияют на качество выполняемых работ. Цель - повысить прозрачность в строительном секторе, усилить ответственность специалистов, задействованных в проектировании, проверке, экспертизе и техническом надзоре, а также снизить риски, которые могут повлиять на качество и безопасность строений.