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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 17:33
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В Комрате создадут колледж имени Эрдогана: 60 студентов в год и обучение на румынском

Правительство на заседании в среду, 5 августа, планирует утвердить создание в Комрате государственного молдо-турецкого колледжа имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Комрате создадут колледж имени Эрдогана: 60 студентов в год и обучение на румынском.
В Комрате создадут колледж имени Эрдогана: 60 студентов в год и обучение на румынском.

Учреждение передадут в подчинение министерства образования и исследований, передает rupor.md

Как следует из проекта постановления, в колледже откроют четыре специальности: компьютерные сети, программирование и тестирование программного обеспечения, электромеханика и электроника. Ежегодно планируется принимать около 60 учащихся.

Обучение будет проходить на румынском языке, а гагаузский и турецкий будут преподавать как отдельные предметы. Образовательные программы Молдовы и Турции по выбранным специальностям, по оценке разработчиков, совпадают примерно на 80%.

Средняя стоимость обучения одного учащегося для государства оценивается примерно в 30 тысяч леев в год. На работу колледжа потребуется около 1,8 миллиона леев в 2026 году, 3,6 миллиона — в 2027-м, 5,4 миллиона — в 2028-м и 7,2 миллиона — в 2029-м. В текущем году дополнительные деньги искать не будут: расходы покроют из уже утвержденного бюджета профессионально-технического образования.

Первый набор хотят включить в государственный заказ уже на 2026 год. Министерство назначит временного директора и сможет ежегодно утверждать план приема до получения аккредитации образовательных программ. При этом колледжу все равно потребуется временное разрешение на работу и прохождение установленной процедуры оценки.

Исполнительный комитет Гагаузии не поддержал проект в предложенной редакции. В автономии потребовали отозвать документ, провести повторные консультации и предусмотреть обучение на русском, гагаузском и турецком языках либо открыть многоязычные группы.

Министерство образования отклонило эти требования. Ведомство объяснило, что румынский язык обучения предусмотрен подписанным Молдовой и Турцией протоколом, а изменить международное соглашение в одностороннем порядке невозможно. Представителям Гагаузии предложили участвовать в руководящих органах будущего колледжа.

После утверждения проекта предстоит зарегистрировать учреждение, ввести здание в эксплуатацию, оформить недвижимость, оборудовать помещения и утвердить штат. Постановление вступит в силу через месяц после публикации в «Официальном мониторе».

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Источник
rupor.md logorupor
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