Валентин Гайдаржи призвал Европу вмешаться в спор Комрата и Кишинева.

Председатель Народного собрания Гагаузии призывает Евросоюз, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в спор между властями Комрата и Кишинева. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции перед зданием парламента.

По словам Гайдаржи, решение Конституционного суда от 9 июля и предлагаемые поправки в избирательное законодательство наносят ущерб статусу АТО Гагаузия. Он потребовал провести независимую оценку этих мер, а также направить в регион мониторинговые миссии Совета Европы и ОБСЕ, передает rupor.md

Кроме того, председатель Народного собрания объявил, что направит вице-премьеру по европейской интеграции Кристине Герасимов официальное уведомление о ситуации в Гагаузии с приложением документов и материалов, которые он считает значимыми. Он попросил ее способствовать соблюдению в диалоге с центральными властями европейских принципов диалога и «единства в многообразии».

Сегодня, 30 июля, парламент должен рассмотреть проект поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий новые правила организации выборов в АТО Гагаузия и работы избирательных органов региона.

Ранее власти Кишинева отвергли обвинения Комрата. Спикер парламента Игорь Гросу заявлял, что эти изменения направлены на установление единой правовой базы для всех выборов в Республике Молдова.