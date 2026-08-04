В Комрате из-за жары вводят ночные ограничения на воду.

В Комрате вводят временные ночные отключения водоснабжения с 22:00 до 05:00 в связи с аномальной жарой и резким ростом потребления питьевой воды.

Поставщик услуг «Су-Канал» пояснил, что вынужден пойти на такой шаг для пополнения резервуаров и обеспечения стабильного давления в дневные часы. Коммунальные службы просят жителей использовать воду исключительно рационально и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, передает rupor.md

Проблема на юге страны отражает тяжелый гидрологический кризис во всей Молдове. Из-за затяжной засухи и экстремальных температур правительство ввело в стране режим повышенной готовности в гидрологии. Власти официально призвали граждан жестко экономить воду, сделав обеспечение населения питьевой водой абсолютным приоритетом, а полив огородов, мытье улиц и наполнение бассейнов — второстепенными нуждами. На национальном уровне уже ограничили забор воды для орошения сельхозугодий, разрешив его только в ночные часы с 21:00 до 06:00.

Водные артерии Молдовы находятся в критическом состоянии из-за отсутствия осадков.