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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 23:06
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В Комрате из-за жары вводят ночные ограничения на воду

В Комрате вводят временные ночные отключения водоснабжения с 22:00 до 05:00 в связи с аномальной жарой и резким ростом потребления питьевой воды.

В Комрате из-за жары вводят ночные ограничения на воду.
В Комрате из-за жары вводят ночные ограничения на воду.

Поставщик услуг «Су-Канал» пояснил, что вынужден пойти на такой шаг для пополнения резервуаров и обеспечения стабильного давления в дневные часы. Коммунальные службы просят жителей использовать воду исключительно рационально и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, передает rupor.md

Проблема на юге страны отражает тяжелый гидрологический кризис во всей Молдове. Из-за затяжной засухи и экстремальных температур правительство ввело в стране режим повышенной готовности в гидрологии. Власти официально призвали граждан жестко экономить воду, сделав обеспечение населения питьевой водой абсолютным приоритетом, а полив огородов, мытье улиц и наполнение бассейнов — второстепенными нуждами. На национальном уровне уже ограничили забор воды для орошения сельхозугодий, разрешив его только в ночные часы с 21:00 до 06:00.

Водные артерии Молдовы находятся в критическом состоянии из-за отсутствия осадков.

  • Река Днестр: Наблюдается серьезное падение уровня воды. В секторе Наславча — Дубоссары действует «желтый код», где объемы упали до 30–40% от многолетней нормы. По согласованию с украинской стороной сброс воды из Новоднестровского водохранилища урезали до критических 85 кубометров в секунду.

  • Река Прут и малые реки: В отношении большинства речных бассейнов страны Министерством окружающей среды введены гидрологические предупреждения вплоть до «оранжевого кода».

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Источник
rupor.md logorupor
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