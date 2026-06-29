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tvrmoldova.md logotvrmoldova
29 Июня 2026, 14:20
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В комиссии по веттингу рассказали, как проверяют свадебные подарки судей

Председатель Комиссии по оценке судей Андрей Бивол объяснил, каким образом проверяются доходы, задекларированные судьями, проходящими оценку, в том числе пожертвования со свадеб, крестин или других семейных торжеств.

В комиссии по веттингу рассказали, как проверяют свадебные подарки судей.
В комиссии по веттингу рассказали, как проверяют свадебные подарки судей.

По его словам, в процессе проверки комиссия анализирует не только заявления самого проверяемого, но и доказательства проведения мероприятия, включая дату, список участников и возможные расходы, связанные с его организацией, сообщает tvrmoldova.md

«Мы не отвергаем такие версии автоматически только потому, что они кажутся неправдоподобными. Если человек заявляет об этом, мы проверяем, какие доказательства имеются», — пояснил Бивол.

«Если проверяемый утверждает, что в 2018 году у него была свадьба или крестины и он получил определённый доход, но в декларации об имуществе и интересах за тот год эти средства не были указаны как пожертвования, принять такое объяснение довольно сложно», — добавил Андрей Бивол.

По его словам, комиссия также проверяет, соответствуют ли заявленные суммы пожертвований реальным расходам на мероприятие.

«Если кто-то говорит, что получил на свадьбе 50 тысяч евро, значит, проведение такой свадьбы тоже потребовало определённых расходов», — отметил он.

В некоторых случаях комиссия анализирует и финансовые возможности людей, которые, как утверждается, внесли деньги.

«Если проверяемые говорят, что все расходы оплатили родители, мы проверяем и их финансовое положение. Если выясняется, что и они не могли позволить себе такие расходы, то, скорее всего, подобные заявленные пожертвования, не подтверждённые доказательствами, будут отклонены», — объяснил председатель комиссии.

Он также отметил, что бывают случаи, когда о таких пожертвованиях начинают говорить только после того, как обнаруживаются несоответствия между доходами и приобретённым имуществом.

«Бывает, что после двух-трёх раундов вопросов проверяемый вдруг вспоминает, что у него была свадьба, что он получил пожертвования или взял заём. Если обо всём этом сообщается сразу, такие сведения гораздо легче проверить и им проще поверить», — сказал Бивол.

В настоящее время пожертвования, полученные на свадьбах и крестинах, в Молдове не облагаются налогом. Однако власти рассматривают возможность введения более жёстких правил в рамках налоговой реформы на 2027 год, включая обязательное декларирование таких сумм и возможные механизмы их налогообложения с рядом исключений.

Проект налоговой реформы сейчас находится на этапе общественных консультаций.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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