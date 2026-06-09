theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июня 2026, 22:00
31
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Британии судьям будет помогать ИИ-ассистент в рассмотрении дел

Министерство юстиции Великобритании запустило пилотную программу по использованию судьями искусственного интеллекта для анализа материалов дел.

В Британии судьям будет помогать ИИ-ассистент в рассмотрении дел.
В Британии судьям будет помогать ИИ-ассистент в рассмотрении дел.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает independent.co.uk

«Будут разработаны и протестированы юридические помощники на основе искусственного интеллекта, чтобы ускорить отправление правосудия и сократить задержки», — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, ИИ-помощники будут содействовать юристам в рутинной работе, в том числе в исследованиях и составлении списков дел.

По данным Министерства юстиции, ИИ-ассистенты будут протестированы в контролируемых условиях, прежде чем начнется их широкое использование в судах страны.

О том, что теперь судьи будут использовать ИИ-ассистентов для рассмотрения дел, на конференции London Tech Week 9 июня подтвердил министр юстиции Дэвид Лэмми. Отмечается, что это решение призвано ускорить работу Королевских судов (Crown Court), где образовалась задолженность более чем в 80 тыс. нерассмотренных дел, которая с 2019 года выросла более чем в два раза.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте