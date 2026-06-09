В Британии судьям будет помогать ИИ-ассистент в рассмотрении дел.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает independent.co.uk

«Будут разработаны и протестированы юридические помощники на основе искусственного интеллекта, чтобы ускорить отправление правосудия и сократить задержки», — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, ИИ-помощники будут содействовать юристам в рутинной работе, в том числе в исследованиях и составлении списков дел.

По данным Министерства юстиции, ИИ-ассистенты будут протестированы в контролируемых условиях, прежде чем начнется их широкое использование в судах страны.

О том, что теперь судьи будут использовать ИИ-ассистентов для рассмотрения дел, на конференции London Tech Week 9 июня подтвердил министр юстиции Дэвид Лэмми. Отмечается, что это решение призвано ускорить работу Королевских судов (Crown Court), где образовалась задолженность более чем в 80 тыс. нерассмотренных дел, которая с 2019 года выросла более чем в два раза.