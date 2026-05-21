politia.md logopolitia
21 Мая 2026, 20:56
9 677
Житель Молдовы потерял 800 тысяч леев из-за телефонных мошенников

Полиция сектора Рышкановка расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого 47-летний мужчина лишился 800 тысяч леев.

По данным правоохранителей, 18 мая потерпевшему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками логистической и курьерской компании. Они выманили у него код, полученный по SMS.

Позже с ним связались другие злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников Национального банка Молдовы. Мужчине сообщили, что на его имя якобы оформлен мошеннический кредит, и убедили его самостоятельно оформить реальный кредит для его «аннулирования», после чего перевести деньги «представителям банка».

В период с 18 по 20 мая пострадавший перевёл злоумышленникам тремя траншами 400 тыс., 200 тыс. и 200 тыс. леев.

Позже полицейские задержали в Бельцах лиц, которые получили последнюю часть денег.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и выявления остальных участников схемы. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не передавать персональные данные или банковские коды третьим лицам.

Источник
