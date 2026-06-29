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realitatea.md logorealitatea
29 Июня 2026, 19:45
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В Кишинёве за неделю было зафиксировано 7 случаев болезни Лайма

За минувшую неделю в Кишинёве было зарегистрировано 7 случаев болезни Лайма, которую переносят клещи. Об этом на заседании оперативных служб сообщила начальник Управления здравоохранения примэрии Алёна Дрэгэнел.

В Кишинёве за неделю было зафиксировано 7 случаев болезни Лайма.
В Кишинёве за неделю было зафиксировано 7 случаев болезни Лайма.

В то же время в столице отмечается рост числа острых кишечных инфекций: за неделю диагноз поставлен 152 пациентам — неделей ранее их было 135. Из них у 25 человек выявлены пищевые токсикоинфекции, пишет realitatea.md

Также за последнюю неделю зафиксировано 9 случаев скарлатины и 58 — ветряной оспы, при этом 24 случая выявлены в детских учреждениях.

Всего за неделю государственные и частные медицинские учреждения Кишинёва зарегистрировали 808 случаев инфекционных заболеваний, из которых более половины (57,1%) — у детей и подростков до 17 лет.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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