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ipn
21 Июля 2026, 17:33
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В Кишинёве выявили подозреваемого в онлайн-сбыте наркотиков

В столице задержан 22-летний мужчина, которого подозревают в сбыте наркотиков через Интернет в составе организованной преступной группы.

В Кишинёве выявили подозреваемого в онлайн-сбыте наркотиков.
В Кишинёве выявили подозреваемого в онлайн-сбыте наркотиков.

В ходе обысков полиция изъяла наркотические вещества стоимостью более одного миллиона леев, передаёт ipn.md

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в доме подозреваемого были обнаружены, предположительно, гашиш и кокаин, а также высокоточные электронные весы и предметы, использовавшиеся для фасовки и упаковки наркотиков.

Кроме того, полицейские обнаружили несколько оборудованных им тайников, из которых изъяли свёртки с наркотическими веществами. По версии следствия, их должны были забрать другие участники группы для последующего распространения среди потребителей.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других причастных лиц.

Источник
ipn
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