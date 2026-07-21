В Кишинёве выявили подозреваемого в онлайн-сбыте наркотиков.

В столице задержан 22-летний мужчина, которого подозревают в сбыте наркотиков через Интернет в составе организованной преступной группы.

В ходе обысков полиция изъяла наркотические вещества стоимостью более одного миллиона леев, передаёт ipn.md

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в доме подозреваемого были обнаружены, предположительно, гашиш и кокаин, а также высокоточные электронные весы и предметы, использовавшиеся для фасовки и упаковки наркотиков.

Кроме того, полицейские обнаружили несколько оборудованных им тайников, из которых изъяли свёртки с наркотическими веществами. По версии следствия, их должны были забрать другие участники группы для последующего распространения среди потребителей.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других причастных лиц.